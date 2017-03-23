Gazi'nin düğmeli evi kül oldu; 3 Asırlık ev alevlere yenik düştü

Kurtuluş Savaşı'nın Aksekili gazisi İsmail Güven'in çocuklarına miras bıraktığı, geleneksel anadolu Türk mimarisinin eşsiz örneklerinden biri sayılankül oldu. 400 yıllık bir geleneğe sahip Akseki ve İbradı'da oldukça yaygın olarak yapılan düğmeli evlerin sayıları giderek azalıyor. Bölge iklimine uygun ve yöredeki malzemeler kullanılarak inşa edilen düğmeli evlerden biri daha gece yarısı çıkan yangında kül oldu.Antalya'nın Akseki İlçesi'nde yaklaşık 3 asırlık yöreye özgü düğmeli ev, çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale geldi.Sarıhaliller Mahallesi'nde yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen Kurtuluş Savaşı gazisi İsmail Güven’e ait 2 katlı ahşap düğmeli evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin sardığı ev, ekiplerin müdahalesine rağmen tamamen yanarak çöktü. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı.Sarıhaliller Mahalle Muhtarı Hüsnü Başbil, boş olan evin Kurtuluş Savaşı gazisi İsmail Güven’e ait olduğunu söyledi.Sahibi Güven ve çocukları öldükten sonra evin torunlarına kaldığını anlatan Başbil, “Evdeydim. Yatsı namazına gidince yangın yoktu. Elektriğin kesildiğini gördüm. Evden dışarı çıktığımda alevleri gördüm. Bu tarihi düğmeli ev 27 yıl cephelerde savaşmış İstiklal gazisi merhum İsmail Güven diye birisinin eviydi.Kendisi öldükten sonra oğlu Ahmet Ali Güven oturuyordu. O da vefat ettikten sonra torunları Tahir ve İsmail Güven’e kaldı. Onlar da İstanbul’da oturuyor. Eski, tarihi ve 2 katlı düğmeli bir ev. Burası yaklaşık 250-300 yıllık var. Biz bu evde çocukluğumuzda Ahmet Ali Güven’den dini bilgiler alırdık. Çok büyük hatıralarımız vardı. Maalesef bir tarih yanarak kül oldu, bitti” diye konuştu. Jandarma yangının çıkış nedeni araştırıyor.