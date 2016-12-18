Gaziantep'te gizemli mezar; Aşkını toprağa gömmüş, çiçek bırakmış

MEĞER SEVGİLİSİ İLE HEP ORADA BULUŞUYORMUŞ

Terörle mücadele için diken üstünde duran Gaziantep Polisi, dün gece vatandaşlardan gelen ihbarla şaşkına döndü. Bir sokakta boş araziyi elinde kürekle kazan bir kişi, yağmura aldırmadan bir de mezar taşı dikerek ortadan kayboldu.Gaziantep'te bir kişi, kavuşamadığı sevdiği için sürekli buluştuğu yere mezar yaptı. Üzerine mezar taşı ve çiçek bırakan şahıs, polisi alarma geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi 136080. Sokak üzerinde boş bir araziye beyaz bir araçla gelen kimliği belirsiz şahıs, burada çukur kazmaya başladı.Aşırı yağmura rağmen kazma kürekle çukur açan şahsı gören çevredeki vatandaşlar, devriye ekiplerine durumu anlattı. Polis, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şubesi ekiplerini bölgeye çağırdı.Bölgeye gelen ekipler olay yeri ve çevresinde yaptıkları araştırmada kimseye ulaşamazken, boş bir mezar, üstünde ise mezar taşı, bir buket çiçek ve not buldu.Polis ekipleri, olayın sırrını ise buldukları "Artık sana olan aşkımı, buluştuğumuz bu yerde toprağa gömdüm" yazılı notla çözdü. Polis, beyaz araçla geldiği iddia edilen şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyor.