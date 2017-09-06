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Gazze'de ısı yalıtımlı tuğla geliştirildi

Filistinli 3 akademisyen ısı, su ve ses yalıtımı sağlayan tuğla üretmeyi başardı.

Gazze'de ısı yalıtımlı tuğla geliştirildi

Filistinli 3 akademisyen ısı, su ve ses yalıtımı sağlayan tuğla üretmeyi başardı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 12:58
Gazze'de ısı yalıtımlı tuğla geliştirildi

GAZZE (AA) - Yeni nesil tuğla, ihtiva ettiği kimyasal özellikleriyle geleneksel türlerden ayrılıyor. Yalıtımı bünyesinde barındıran tuğlanın, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanan elektrik krizinin etkilerini hafifletmekte kullanılabileceği belirtiliyor.

Gazze'deki İsra Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde çalışan Filistinli akademisyenlerin söz konusu icadı İngiltere, Avustralya ve Mısır'daki bilimsel dergilerden inceleme kabulü aldı.

Araştırmacılardan İsra Üniversitesi Çevre ve Enerji Araştırmaları Merkezi Müdürü Abdulfettah Karman, tuğlanın normal çimento ve kumdan üretildiğini ancak içindeki ek kimyasal formüllerle ısı, su ve ses yalıtımı sağlandığını ifade etti.

"Yazın serin bir ortam elde edilebilecek"

"Bizdeki binalarda kullanılan malzemeler ısı yalıtımı için tasarlanmamış." diyen Karman, geleneksel tuğlaların kullanıldığı binaların yazın ısıyı içeri aldığını ve oda sıcaklığının arttığını, kışın ise tam tersi olduğunu söyledi. Geliştirdikleri yeni tuğlalarla yapılacak binalarda ise kışın ısınma sıkıntılarının hafifleyeceğini, yazın da serin bir ortam elde edilebileceğine belirten Karman, böylece insanların bütçelerine destek sağlanabileceğini vurguladı.

"Enerji yetersizliğinden kaynaklı sorunların hafiflemesine yardımcı olacak"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Ala Müsellem de "Bu tuğlaların kullanılması Gazze'de uzun yıllardır yaşanan enerji yetersizliğinden kaynaklı sorunların hafiflemesine yardımcı olacak." diye konuştu.

Ekibine gerekli imkânların ve desteğin sağlanması durumunda tuğlanın seri üretimine hemen başlayabileceklerini ifade eden Müsellem, tuğlaların çevre dostu olduğunu ve tüketicilere maddi açıdan ek bir yük getirmediğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
GazzeTeknolojiTuğla
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