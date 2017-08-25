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Gazze'den BM'ye 'Acil Yardım Fonu' kurulması çağrısı

Ablukaya Karşı Halk Komitesi Başkanı Hudari, "Özellikle elektrik, su ve sağlık hizmetleri konusunda devam eden krizle birlikte hızla kötüye giden insani durum, derhal harekete geçmeyi gerektiriyor." dedi.

Gazze'den BM'ye 'Acil Yardım Fonu' kurulması çağrısı

Ablukaya Karşı Halk Komitesi Başkanı Hudari, "Özellikle elektrik, su ve sağlık hizmetleri konusunda devam eden krizle birlikte hızla kötüye giden insani durum, derhal harekete geçmeyi gerektiriyor." dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 19:47
Gazze'den BM'ye 'Acil Yardım Fonu' kurulması çağrısı

GAZZE (AA) - Gazze'deki "Ablukaya Karşı Halk Komitesi", Birleşmiş Milletler'e (BM) 2007'den bu yana devam eden İsrail ablukası nedeniyle insani hizmetlerin tamamen çökmesinin önlenmesi için "Acil Yardım Fonu kurulması" çağrısında bulundu.

Ablukaya Karşı Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, "Özellikle elektrik, su ve sağlık hizmetleri konusunda devam eden krizle birlikte hızla kötüye giden insani durum, derhal harekete geçmeyi gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Kurulmasını istedikleri Acil Yardım Fonu'nun hedefini, "Gazze'deki tüm insani krizlerin etkilerini siyasi çekişmelerden ve işgalci uygulamalardan uzak şekilde ortadan kaldırmaya çalışmak" şeklinde nitelendiren Hudari, BM'nin bu doğrultuda atacağı adımın ortaya koyduğu ilkeler ve Cenevre sözleşmeleri ile tüm uluslararası anlaşmalara uyumlu şekilde oynaması gereken bir rol olduğunu ifade etti.

Gazze'deki ekonomik durum "en tehlikeli seviyede"

Hudari, Filistinli sivil toplum kuruluşlarından ve tüm ülkelerden "Gazze'de özellikle hastalar, çocuklar ve özel ihtiyaç sahiplerinin hayatını tehdit eden insani krizlerin son bulması için bu fona katkı sağlamalarını" istedi.

Kurban Bayramı öncesinde Gazze'deki piyasalarda gözle görülür durgunluk yaşandığına ve ekonomik durumun ablukanın başlamasından bu yana "en tehlikeli seviyeye" ulaştığına işaret eden Hudari açıklamasında, "On yılı aşkın süredir devam eden abluka, bölünmüşlüğün etkileri ve İsrail'in Gazze'ye farklı zamanlarda düzenlediği 3 saldırı, bu karmaşık insani duruma ulaşılmasına neden oldu." ifadesine yer verdi.

Muhabirler: Nour Mahd Ali Abu Aisha, Ali Semerci

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMDünyaGazzeİsrail Ablukası
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