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Gazzeli gelin ve damatlardan Arakanlı Müslümanlara destek

Gazze'de 200 çiftin dünyaevine girdiği toplu düğün töreninde, Myanmar ordusunun saldırılarına maruz kalan Arakanlı Müslümanlara destek verildi.

Gazzeli gelin ve damatlardan Arakanlı Müslümanlara destek

Gazze'de 200 çiftin dünyaevine girdiği toplu düğün töreninde, Myanmar ordusunun saldırılarına maruz kalan Arakanlı Müslümanlara destek verildi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 16:14
Gazzeli gelin ve damatlardan Arakanlı Müslümanlara destek

GAZZE (AA) - Gazze'de 200 çiftin dünyaevine girdiği toplu düğün töreninde, Myanmar ordusunun saldırılarına maruz kalan Arakanlı Müslümanlara destek verildi.

Hamas'ın, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde organize ettiği törende gelin ve damatlar, Arakanlı Müslümanlara destek mesajları verdikleri dövizler açtı.

Törende söz alan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarının yaşadıkları karşısında uluslararası toplumun takındığı sessiz tavrı eleştirdi.

Hayye, Rohingya Müslümanlarına yönelik katliamların durdurulması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Gazzeli 200 çiftin dünyaevine girmesi nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Halil el-Hayye, Filistin ve Kudüs'ün işgalden kurtulduğu gün sevinçlerinin zirveye ulaşacağını da kaydetti.

Birleşmiş Milletler'den bugün yapılan açıklamaya göre, son 2 haftada Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman yaşamını yitirdi.

Muhabir: Hacer Başer

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