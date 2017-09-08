Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.694
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.4980
EURO
4.1028
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e Ziyaret
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e...
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde...
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Fenerbahçe'den süper forvet transferi
Fenerbahçe'den süper forvet transferi

'Gazze'nin yüzde 80'i fakirlik seviyesinin altında yaşıyor'

Gazze'deki Ablukayı Kırma Ulusal Komitesi Başkanı Hudari, "Devam eden insani krizler nedeniyle gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 60'a ulaşırken, nüfusun yüzde 80'i de fakirlik seviyesinin altında yaşıyor." dedi.

'Gazze'nin yüzde 80'i fakirlik seviyesinin altında yaşıyor'

Gazze'deki Ablukayı Kırma Ulusal Komitesi Başkanı Hudari, "Devam eden insani krizler nedeniyle gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 60'a ulaşırken, nüfusun yüzde 80'i de fakirlik seviyesinin altında yaşıyor." dedi.

08 Eylül 2017 Cuma 20:08
'Gazze'nin yüzde 80'i fakirlik seviyesinin altında yaşıyor'

GAZZE (AA) - Yıllardır İsrail ablukası altında tutulan Gazze Şeridi'nde, gençler arasında işsizlik oranının yüzde 60'a ulaştığı, nüfusun yüzde 80'inin de fakirlik seviyesinin altında yaşadığı bildirildi.

Gazze'deki Ablukayı Kırma Ulusal Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden insani krizler nedeniyle gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 60'a ulaşırken, nüfusun yüzde 80'i de fakirlik seviyesinin altında yaşıyor." denildi.

Bölgede gittikçe kötüleşen ekonomik durum ve birbirini takip eden insani krizlerin, "tehlikeli boyutta bir insani felaketin sinyallerini verdiğini" kaydeden Hudari, "İsrail'in uyguladığı abluka, sınır kapılarının kapılı tutulması, su kirliliği ve elektrik krizi gibi nedenlerden dolayı bölgedeki ekonomik ve insani durumlar gittikçe kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.

Hudari, Gazze'de yaşanan krizlerin köklü çözümünün ancak "Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve halkın hayatını etkileyen tüm olumsuz adım ve kararlardan dönülmesi ile mümkün olduğunu" vurguladı.

Gazze'deki Ablukayı Kırma Ulusal Komitesi Başkanı ayrıca, uluslararası topluma "İsrail ablukasının kaldırılması ve sınır kapılarının açılması için konuya müdahil olması" çağrısında bulundu.

Muhabir: Zeynep Hilal Karyağdı

Anahtar Kelimeler:
Cemal El-HudariDünyaGazzeİsrail Ablukasıİşsizlik Oranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullaşma oranı yüzde 82,5 oldu
Okullaşma oranı yüzde 82,5 oldu
Tunus'ta Arakan katliamı protestosu
Tunus'ta Arakan katliamı protestosu
Firari Adil Öksüz'ün telefonundan 3 kez aranmış
Firari Adil Öksüz'ün telefonundan 3 kez aranmış
Adalet Bakanı Gül: Hukuk açısından çok büyük bir skandal
Adalet Bakanı Gül: Hukuk açısından çok büyük bir skandal
Müşteki avukatından Ahmet Tosun'a 'Allah'tan kork' çıkışı
Müşteki avukatından Ahmet Tosun'a 'Allah'tan kork' çıkışı
HDP'li Ayhan Bilgen tahliye edildi
HDP'li Ayhan Bilgen tahliye edildi
Bitlis'teki terör operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'teki terör operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi
YDUS sonuçları açıklandı
YDUS sonuçları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim