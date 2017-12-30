Gediz Elektrik çalışanlarından örnek davranış

İSTANBUL (AA) - Gediz Elektrik çalışanlarının oluşturduğu müzik grubu, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara ve ailelerine müzik performansı sergileyerek moral verdi.

Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Finansman ve Bütçe Yönetmeni Gürkan Baskın, Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı Ali Çalt, Hukuk Müşavirliği Dosya Takip Elemanı Ozan Arslan’ın oluşturduğu müzik grubu, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara yönelik müzik performansı sergiledi. Her biri amatör müzisyen olan Gediz çalışanları, çocuk şarkıları ve hareketli türkülerle çocukların ve ailelerinin güzel vakit geçirmesini sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gediz Finansman ve Bütçe Yönetmeni Gürkan Baskın, “Haftada bir gün çok keyif aldığımız için müziğe mesaiden sonra zaman ayırıyor ve bir araya geliyoruz. Müzik yapmaktan aldığımız mutluluğu çocuklarla da paylaşmak istedik ve bu şekilde yola çıktık. Behçet Uz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik ve Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Birsen Tuğlu bizi çok güzel bir şekilde karşıladı ve bu çok güzel bir iş birliği ile çocukları ve ailelerini mutlu etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Karaca ve Sihirli Orman, Karaca ve Yürüyen Köşk kitapları, Aydem Boyama Kitabı, boyama kalemleri çocuklara armağan edildi. Onkoloji ve yanık servisinde tedavileri devam eden çocuklar için ise hediyeleri görevliler tarafından teslim edildi.