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Gelin-damada 'Bitcoin' ile düğün hediyesi

İstanbul Avcılar'daki düğün töreninde, gelin ve damada takı olarak "Bitcoin" aracılığıyla 30 dolar yollanması cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Gelin-damada 'Bitcoin' ile düğün hediyesi

İstanbul Avcılar'daki düğün töreninde, gelin ve damada takı olarak "Bitcoin" aracılığıyla 30 dolar yollanması cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

19 Eylül 2017 Salı 20:52
Gelin-damada 'Bitcoin' ile düğün hediyesi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'daki bir salonda yapılan düğün töreninde gelin ve damada takı yerine "Bitcoin" hesabı aracılığıyla para yollandı.

Demet Sarıaltun ile Enes Kolukırık çiftinin önceki günkü düğün töreninde nikahın ardından takı merasimine geçildi.

Bu sırada sahneye çıkan damadın arkadaşı Bilal Temur, önce düğün hediyesi olarak geline 100 lira taktı.

Ardından damada yönelen Temur, cebindeki akıllı telefonunu çıkarttı. Bitcoin hesabı vasıtasıyla damadın hesabına 30 dolar yollayan Temur'un bu hareketi diğer davetlilere de anons edildi.

Damadın yollanan paranın gelip gelmediğini cep telefonundan kontrol etmesi de görüntülere yansıdı.

Bilal Temur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü arkadaşının düğününe katıldığını ve Bitcoin aracılığıyla düğün hediyesi verdiğini söyledi. Bunun dünyada ilk olduğunu dile getiren Temur, cep telefonuyla çekilen görüntülerin kişisel sosyal medya sayfasında binlerce kişi tarafından izlendiğini belirtti.

Olayın anlık geliştiğini anlatan Temur, "Hatta ben gelin hanıma 100 liralık bir takıda bulundum. Damada da Bitcoin olarak dolar bazında gönderdim. Gönderdiğim 30 dolar, bir gün sonrasında 35 dolar oldu. Gelindeki para ise hala sabitti." diye konuştu.

Bitcoin'in geçmişi

Bitcoin, her yerde, herkese anında ödeme imkanı veren, internet kullanıcıları arasında zaman ve mekandan bağımsız para transferine yarayan "sanal para birimi" olarak kullanılıyor.

Bitcoinler dijital ortamda alınıp satılabiliyor, diğer para birimleriyle takas edilebiliyor. Ödemeler birkaç saniyede tamamlanıyor. Bitcoin ağı, merkezi olmadığından herhangi bir denetleyicisi yok. Ağa bağlı tüm bilgisayarlar, aynı programı kullanarak bütün işlemleri görüyor.

İlk kez 2008 yılında bilişim uzmanlarınca gündeme getirilen Bitcoin, 2009 yılında kullanılmaya başlandı.

Yetkililer, vatandaşlarını fiyat oynaklığı, bu paranın arkasında merkezi otorite olmaması, fiziki bir varlıkla ilişkilendirilmemesi nedeniyle uyarıyor.

Muhabir: İzzet Taşkıran

Anahtar Kelimeler:
AvcılarBitcoinDamatGelinTakıTürkiye
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