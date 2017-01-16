Geline dolar yerine altın takınca olanlar oldu

EKONOMİ OKUDUM YATIRIM YAPACAĞIM

Düğünlerde dolar takma geleneği vatandaşlar arasında hızla yayılan "Dolar bozdurma kampanyası" yüzünden etkisini kaybetti. Daha çok doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşiret düğünlerinde boy gösteren dolar takma geleneği, dolara tepki yüzünden yerini altına bırakınca, zengin düğünleri sonrası ortaya ilginç durum çıktı. Şanlıurfalı eski vekil'in oğlunun düğün töreni sırasında takılan altınlar valize güçlükle sığdı.‘Dolar bozdurma’ kampanyasının etkileri eski milletvekili Mehmet Güneş’in oğlunun düğününde de görüldü. Davetliler dolar yerine altın takmayı tercih edince 15 kiloluk ağırlığa erişen takılar valize zor sığdıDolarda yaşanan yükselişin ardından vatandaşlar arasında karşılık bulan “dolar bozdurma” kampanyası düğünde de karşılık buldu. Eski ANAP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş’in oğlunun düğününde davetliler, geline dolar yerine altın takmayı tercih edince, takılar valizle taşındı.Gecede değeri 2 milyon TL’yi bulan yaklaşık 15 kilo altın takıldığı ifade edildi. İşadamı Mehmet Güneş ve Fatma Güneş çiftinin oğullarıileile eşi’in kızlarıin görkemli düğünleri’de gerçekleşti.Genç çiftin nikâh şahitliklerinieskieskiyaptı. İmzaların atılmasının ardından aile cüzdanını geline veren Cemil Çiçek, “Evlilik uzun bir yolculuk. Nikâh sırasında bir arkadaş ‘Ayağına bas’ dedi. Ama siz gaza gelmeyin. Mutlu bir evlilik için birbirinizin ne ayağına basın, ne de damarına basın” dedi.Nikâhın ardından başlayan takı töreninde kilolarca altın önce keselere dolduruldu. Keselerin dolması üzerine altınlar valize konuldu. Kilolarca altınla tıka basa dolan bavul daha sonra görevli tarafından düğün salonundan çıkarılarak güvenli bir yere nakledildi. Zincir, bilezik ve kolye gibi bazı takılar ise gelinin üstünde kaldı. Düğünde altınların yanı sıra Türk Lirası ve çok az da dolar takıldı.Damat Ferhat Güneş, altınları nasıl değerlendireceğinin sorulması üzerine, “Ekonomi okudum. Toplanan altınları en uygun şekilde Ankara’mız için değerlendireceğiz. Urfa’nın geleneğinde altın bir adettir. Eşim Ankaralı, o da bize ayak uyduruyor” dedi. Gelin Üstüner ise altınları taşırken yorulduğunu ifade etti.