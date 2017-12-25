'Gemlik'te 50 bin vatandaşımızı deprem riskinden kurtaracağız'

BURSA (AA) - Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ilçede deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların daha güvenli bölgeye nakledilmesiyle ilgili düzenlemeye ilişkin, "Yaklaşık 10 bin konutun yenilenmesi gerekiyor. İşte bu 10 bin konutu konuşlandıracağımız 380 hektarlık bir alanı dün itibarıyla KHK ile çözdük. Yaklaşık 50 bin vatandaşımızı deprem riskinden kurtarmış olacağız." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bursa'nın Gemlik ilçesi için tarihi bir adım atıldığını söyledi.

Aktif fay hattı bulunan ilçede zeminin büyük kısmının balçık ve yaklaşık 50 bin vatandaşın ciddi risk altında olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizden bu yana depremsellikle ilgili çalışmalarımızı yürütüyorduk. 'Ne yapabiliriz?' diye düşündüğümüzde özellikle denize nazır mevkide kayalık bir bölgeyi seçtik ve projemizi Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına sunduk. İncelemelerin ardından projenin kamu yararına olduğu ortaya konuldu ve bu konuda KHK ile adım atıldı. Elbetteki bu, bir süreçtir. Yaklaşık 4 yıldır çalışıyorduk. Taşınması planlanan bölgeye yakın bir alanda bin 400 konut üretiyoruz. Bu konutlara 17 binden fazla talep oldu. Vatandaşlar da bu gelişmeden çok memnun çünkü çok güzel bir bölge."

'ye örnek olacak bir proje"

Yılmaz, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremden önce yapılan binalarda inceleme yaptıklarını ve 10 bin bağımsız binada risk gördüklerine işaret etti.

"Yaklaşık 10 bin konutun yenilenmesi gerekiyor." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İşte bu 10 bin konutu konuşlandıracağımız 380 hektarlık bir alanı dün itibarıyla KHK ile çözdük. Yaklaşık 50 bin vatandaşımızı deprem riskinden kurtarmış olacağız. Tabii ki Anayasa gereği ormanlık alanlar daraltılamayacağı için bilimsel yönden orman olarak muhafazasında fayda görülmeyen, tarım alanına dönüştürülemeyen konut olacak alanlara karşı Hazine, orman yapılmak üzere bir başka bölgede alan vererek takas edecek. Bu, tarihi bir fırsat ve Türkiye'ye örnek olacak bir proje ayrıca zeytini de korumak gerekiyordu.

Zeytin ağaçlarına dokunmadan böyle bir çözüm bulduğumuz için mutluyuz."

Gemlik halkının da mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, vatandaşların çok nitelikli bir bölgede ev sahibi olacağına dikkati çekti.

Yılmaz, proje için Cumhuriyet Mahallesi'nin üst kısmındaki bölgeyi belirlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle 1999 depreminden önce yapılan ve çürük olduğu tespit edilen binaları yeni evle takas etmek suretiyle bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Gönüllük esasına göre gerçekleşecek. Yeni bölge tüm vatandaşların tercih edebileceği deniz manzaralı. Bölge, Orman ve Su İşleri Bakanlığından devredildikten sonra çalışmalara başlayacağız. 2018 yılı içinde burada konutlar yükselmeye başlayacak."

Gemlik'te riskli bölgelerdekilerin nakledilmesine ilişkin düzenleme

OHAL kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK'ya göre Gemlik'le ilgili düzenleme şöyle:

Gemlik'in deprem tehlikesi altında bulunması ve ilçe sakinlerinin mevcut yerleşim yerlerinden nakledilmesi zorunluluğu nedeniyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılacak. Ayrıca tapuda da Hazine adına resen tescil edilecek bu alanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçecek.

Söz konusu alanlara ilişkin, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü de uygulanmayacak.

Orman Genel Müdürlüğünce bu alanların tespiti amacıyla yeterli sayıda orman kadastro komisyonu görevlendirilecek. Bu tespit sırasında ise ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar da Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Bu kapsamda orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı da orman olarak tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunanlardan nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek.