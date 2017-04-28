﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2017 Cuma 07:05

Genç şarkıcı Şerife Türkkan'ın sır dolu ölümü

Sakarya'da bir gazinoda şarkı söyleyen Şerife Türkkan göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Genç kadını hastaneye bırarak kaçan şüpheliler heryerde aranıyor.

Genç şarkıcı Şerife Türkkan'ın sır dolu ölümü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Genç şarkıcı Şerife Türkkan'ın sır dolu ölümü

Sakarya'da gazinoda şarkıcılık yapan Şerife Türkkan adlı genç kadını hastaneye bırakarak kaçan şahıslar aranıyor. Göğsünden tabancayla vurularak öldürülen genç kadının yakınları Ferizli Devlet Hastanesi'nde sinir krizleri geçirdi.

Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde bir gazinoda şarkı söyleyen Şerife Türkkan (20), tabancayla göğsünden vurulmuş halde götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Karasu’nun Limandere Mahallesi’nde bir gazinoda sahneye çıkan Şerife Türkkan, önceki gece bir arkadaşı tarafından Ferizli İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Göğsünden tabancayla vurulan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Şerife Türkkan’ın arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşlarının, Türkkan’ı hastaneye kendilerinin götürmediğini söylediği öğrenildi. Polis, genç kadını hastaneye bırakıp kaçan şüphelilerin peşine düştü.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehri ayağa kaldırdı, çekmeyin ailemiz var diye tepki gösterdi Şehri ayağa kaldırdı, çekmeyin ailemiz var diye...
Metrobüs Sapığına ceza; Çanta sanmıştım.... Metrobüs Sapığına ceza; Çanta sanmıştım....
Köprü'de asılı kalan TIR'a otomobil çarptı, 1 ölü Köprü'de asılı kalan TIR'a otomobil...
Ankara'da otobüs kamyon çarpıştı, 12 yaralı var Ankara'da otobüs kamyon çarpıştı, 12 yaralı...
İstanbul Yoga Festivali başlıyor İstanbul Yoga Festivali başlıyor
Kirli Halılardan Kolay Bir Şekilde Kurtulabilirsiniz Kirli Halılardan Kolay Bir Şekilde Kurtulabilirsiniz
Yukarı Çık

Şehri ayağa kaldırdı, çekmeyin ailemiz var...
Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattıktan sonra mahalle arasında kıskıvrak...

Haberi Oku