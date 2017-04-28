Genç şarkıcı Şerife Türkkan'ın sır dolu ölümü

Sakarya'da gazinoda şarkıcılık yapanadlı genç kadını hastaneye bırakarak kaçan şahıslar aranıyor. Göğsünden tabancayla vurularak öldürülen genç kadının yakınları'nde sinir krizleri geçirdi.Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde bir gazinoda şarkı söyleyen Şerife Türkkan (20), tabancayla göğsünden vurulmuş halde götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Karasu’nun Limandere Mahallesi’nde bir gazinoda sahneye çıkanönceki gece bir arkadaşı tarafından Ferizli İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Göğsünden tabancayla vurulan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis,’ın arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşlarının, Türkkan’ı hastaneye kendilerinin götürmediğini söylediği öğrenildi. Polis, genç kadını hastaneye bırakıp kaçan şüphelilerin peşine düştü.