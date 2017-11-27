Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105049
ALTIN
162.438
DOLAR
3.9008
STERLİN
5.2148
EURO
4.6566
Fenerbahçe'yi orta sahası sırtlıyor
Fenerbahçe'yi orta sahası sırtlıyor
Yabancı futbolcuda mevki ve kaliteye göre sınırlama önerisi
Yabancı futbolcuda mevki ve kaliteye...
Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması
Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması
Milan'da Montella dönemi sona erdi
Milan'da Montella dönemi sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur...

Gençlik kamplarının sayısı artırılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Şu anda 30'a yakın gençlik kampımız var. Bunların sayısını artırarak gençlerimize hizmet edeceğiz, görevimiz bu." dedi.

Gençlik kamplarının sayısı artırılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Şu anda 30'a yakın gençlik kampımız var. Bunların sayısını artırarak gençlerimize hizmet edeceğiz, görevimiz bu." dedi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:43
Gençlik kamplarının sayısı artırılacak

ŞANLIURFA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de 30 civarında olan gençlik kamplarının sayısını artıracaklarını söyledi.

Bakan Bak, Şanlıurfa temasları sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik merkezlerinde müzikten resme, spordan kültür ve sanata kadar her türlü aktiviteyi yapabilme imkanı olduğunu belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 280 gençlik merkezinin bulunduğunu vurgulayan Bak, gençlere ve spora yönelik yatırımlarını artırarak sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.

Gelecek yıllarda ülkenin genç nüfus potansiyelinin daha iyi planlamasını yapmak için çok sayıda proje yürüttüklerini vurgulayan Bak, iktidar olarak gençlere büyük önem verdiklerini belirtti.

Bak, ülkesini seven gençlere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, hükümetin bu bilinçle geleceğine yatırımı bir borç bildiğini dile getirdi.

"Geleceğimize yatırım yapıyoruz"

Türkiye'deki gençlik kamplarının sayısını artırmayı planladıklarını bildiren Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da yapacağımız kampı, Türkiye'nin her tarafından gençlerimiz gelsin görsün. Şanlıurfa'yı gezip görsünler, burada kamp yapsınlar, Atatürk Barajı'nın güzelliklerini görsünler. Belki bu baraj kenarında su sporlarıyla ilgili farklı projeler de düşünebiliriz. Dolayısıyla Şanlıurfa bu noktada güzel bir merkez olacak, hem turizm hem de gençler açısından. Yine Çanakkale'ye binlerce gencimizi götürüyoruz. Kırşehir ve Mersin'de de kampımız var. Şu anda 30'a yakın gençlik kampımız var. Bunların sayısını artırarak gençlerimize hizmet edeceğiz, görevimiz bu. Onlar bu ülkenin geleceği, biz de geleceğimize yatırım yapıyoruz."

Gençlere kamp önerisi

Kampların gençler açısından çok faydalı olduğunu anlatan Bak, daha fazla genci bu tür etkinliklerle buluşturmak istediklerini söyledi.

Son yıllarda özellikle gençlerin ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılara imza attığını aktaran Bakan Bak, söz konusu başarıların devamını sağlayacak altyapıyı oluşturmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Bak, gençlerin kamplar sayesinde farklı bir atmosferi teneffüs etme imkanı bulduğunu kaydederek, "Gençlerimizin hem doğayla buluşmalarını hem de ailelerinden ayrılarak yeni dostluklar, arkadaşlıklar ve yeni şehirler görmelerini istiyoruz. Kamplarda spor ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını istiyoruz. Gençlerimizin kendi öz güvenlerini kazanmalarını arzu ediyoruz. Mesela ben daha önce gençlik kampına gidemedim. Dolayısıyla gençlerimiz bu kampları gidip görsün önerisinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Geleceğe YatırımGençlik KamplarıGençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Velilerin seyyar 3D sinema tepkisi büyüyor
Velilerin seyyar 3D sinema tepkisi büyüyor
Akıllı telefon bağımlılığına karşı 'Vekil Telefon'
Akıllı telefon bağımlılığına karşı 'Vekil Telefon'
Ehliyetsiz 56 yıl araç kullandığı ortaya çıktı
Ehliyetsiz 56 yıl araç kullandığı ortaya çıktı
Ankara Üniversitesine Avrupa'dan 2 ödül birden
Ankara Üniversitesine Avrupa'dan 2 ödül birden
Edirne'de motosiklet ambulanslar hizmet verecek
Edirne'de motosiklet ambulanslar hizmet verecek
Romanya'daki Cahit Arf kütüphanesi yenilendi
Romanya'daki Cahit Arf kütüphanesi yenilendi
'Sevgiyle büyüttükleri çiçekler' kenti süslüyor
'Sevgiyle büyüttükleri çiçekler' kenti süslüyor
İsrail'in yıkım kararı Kudüslü 138 aileyi evsiz bırakacak
İsrail'in yıkım kararı Kudüslü 138 aileyi evsiz bırakacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim