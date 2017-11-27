Gençlik kamplarının sayısı artırılacak

ŞANLIURFA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de 30 civarında olan gençlik kamplarının sayısını artıracaklarını söyledi.

Bakan Bak, Şanlıurfa temasları sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik merkezlerinde müzikten resme, spordan kültür ve sanata kadar her türlü aktiviteyi yapabilme imkanı olduğunu belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 280 gençlik merkezinin bulunduğunu vurgulayan Bak, gençlere ve spora yönelik yatırımlarını artırarak sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.

Gelecek yıllarda ülkenin genç nüfus potansiyelinin daha iyi planlamasını yapmak için çok sayıda proje yürüttüklerini vurgulayan Bak, iktidar olarak gençlere büyük önem verdiklerini belirtti.

Bak, ülkesini seven gençlere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, hükümetin bu bilinçle geleceğine yatırımı bir borç bildiğini dile getirdi."Geleceğimize yatırım yapıyoruz"

Türkiye'deki gençlik kamplarının sayısını artırmayı planladıklarını bildiren Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da yapacağımız kampı, Türkiye'nin her tarafından gençlerimiz gelsin görsün. Şanlıurfa'yı gezip görsünler, burada kamp yapsınlar, Atatürk Barajı'nın güzelliklerini görsünler. Belki bu baraj kenarında su sporlarıyla ilgili farklı projeler de düşünebiliriz. Dolayısıyla Şanlıurfa bu noktada güzel bir merkez olacak, hem turizm hem de gençler açısından. Yine Çanakkale'ye binlerce gencimizi götürüyoruz. Kırşehir ve Mersin'de de kampımız var. Şu anda 30'a yakın gençlik kampımız var. Bunların sayısını artırarak gençlerimize hizmet edeceğiz, görevimiz bu. Onlar bu ülkenin geleceği, biz de geleceğimize yatırım yapıyoruz."

Gençlere kamp önerisi

Kampların gençler açısından çok faydalı olduğunu anlatan Bak, daha fazla genci bu tür etkinliklerle buluşturmak istediklerini söyledi.

Son yıllarda özellikle gençlerin ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılara imza attığını aktaran Bakan Bak, söz konusu başarıların devamını sağlayacak altyapıyı oluşturmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Bak, gençlerin kamplar sayesinde farklı bir atmosferi teneffüs etme imkanı bulduğunu kaydederek, "Gençlerimizin hem doğayla buluşmalarını hem de ailelerinden ayrılarak yeni dostluklar, arkadaşlıklar ve yeni şehirler görmelerini istiyoruz. Kamplarda spor ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını istiyoruz. Gençlerimizin kendi öz güvenlerini kazanmalarını arzu ediyoruz. Mesela ben daha önce gençlik kampına gidemedim. Dolayısıyla gençlerimiz bu kampları gidip görsün önerisinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.