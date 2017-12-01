Genelkurmay: 2'si sözde lider kadrodan 100 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 24-30 Kasım tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılan Diyarbakır, Tunceli, Bitlis, Ağrı, Batman, Siirt ve Irak'ın Kuzey bölgelerini, teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonlara devam edildi.

Bu kapsamda Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi, Bitlis'in Hizan ilçesi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Batman'ın Sason ilçesi, Siirt'in Eruh ilçesi ve Irak'ın Kuzeyinde bulunan Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 2'si sözde lider kadroda olmak üzere 100 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, 70 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 2 tabanca, 1 makinalı tabanca, 3 roketatar, 1 lav olmak üzere toplam 79 silah, 1 anti-tank mayını, 2 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 70 kilogram tahrip kalıbı, 3 bin 145 kilogram amonyum nitrat, 10,6 kilogram C-4 patlayıcı madde, 920 gram A-4 patlayıcı madde, 3 kilogram sodyum klorat, 25 el bombası, 33 bin 334 çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 57 RPG-7 roketatar roketi, 30 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 152 fünye, 72 şarjör, 5 telsiz, 2 el dürbünü, 5 silah dürbünü, 2 gece görüş dürbünü, 65 tüp, 1 mini drone, 2 misket bombası ve 1 lazer mesafe ölçücü de operasyonlarda ele geçirildi.

Teröristler tarafından kullanılan 59 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi, 32 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

66,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ise 66,5 kilogram uyuşturucu, 716 kilogram toz esrar, 512 kilogram kubar esrar, 67 bin 550 paket kaçak sigara, 4 bin 108 litre kaçak akaryakıt, 3 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında yapılan denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 13 bin 799 kişi yakalandı.

Özellikle Tunceli, Diyarbakır ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda PKK/KCK terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirildi.

2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alındı

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen harekat kapsamında, hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) desteklenen ÖSO'nun mücadelesiyle Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK / YPG terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile karşılık verildi. Bölgede yürütülen altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi çalışmalarına katkı sağlandı.

Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, TSK birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor.