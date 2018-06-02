Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Fenerbahçe Doğuş finalde
Fenerbahçe Doğuş finalde
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
TFF yönetimi ibra edildi
TFF yönetimi ibra edildi
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
A Milli Futbol Takımı Tunus karşısında
A Milli Futbol Takımı Tunus...

Genelkurmay Başkanı Akar'dan Hakkari'de inceleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari Yüksekova'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar'dan Hakkari'de inceleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari Yüksekova'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

02 Haziran 2018 Cumartesi 23:10
Genelkurmay Başkanı Akar'dan Hakkari'de inceleme

ANKARA (AA) - Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hakkari Yüksekova'da bulunan birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bu kapsamda, bölgedeki birlik komutanlarıyla bir araya gelerek devam eden faaliyetler hakkında direktiflerini veren Orgeneral Akar, daha sonra kuvvet komutanlarıyla bölgede görev yapan Mehmetçik, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Orgeneral Akar, denetlemeleri sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) anayasayla belirlenen çerçevede ve yasalar doğrultusunda kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azim ve gayreti içinde, milletinin emrinde ve daima görevinin başında bulunduğunu belirtti.

Asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle TSK'nın, ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü ve güvenliğiyle egemenliği ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığında olduğunu ifade eden Akar, TSK tarafından gece gündüz, yaz kış demeden aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatının, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirileceğini vurguladı.

Orgeneral Akar, hendek operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar sonucunda, ülkeye tehdit ve tehlike teşkil eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve getirilmeye devam edileceğini bildirdi.

TSK'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini belirten Akar, bunun en güzel kanıtının da darbe girişimi sonrasında icra edilen terörle mücadele harekatı ve gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonucunda elde edilen üstün başarılar olduğuna dikkati çekti.

Şehit ve gazilerin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmadığını, sevdiklerinin gözyaşlarının da hesabının mutlaka sorulduğunu vurgulayan Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla görev yapan TSK personelini, operasyonlarda gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Orgeneral Akar, bu vesileyle icra edilen harekat ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi olan şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilere acil şifalar, şehit ve gazilerin ailelerine sabır temennisinde bulundu.

Muhabir: Sinan Uslu,Sarp Özer

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarHakkariTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmailağa Camiası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
İsmailağa Camiası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
TİKA Kırgızistan'da bin kişilik iftar sofrası kurdu
TİKA Kırgızistan'da bin kişilik iftar sofrası kurdu
Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım
Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım
Doğuda kadınların vazgeçilmezi: 'Kıras fistan'
Doğuda kadınların vazgeçilmezi: 'Kıras fistan'
Afrin merkezinde teröristlerin durdurduğu eğitim yeniden başladı
Afrin merkezinde teröristlerin durdurduğu eğitim yeniden başladı
İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Balkanların siyasi istikrarı dünya için de önemli
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Balkanların siyasi istikrarı dünya için de önemli
'Almanya'nın geleceği Türkiye'ye bağlı'
'Almanya'nın geleceği Türkiye'ye bağlı'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim