Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Irak'ta

BAĞDAT (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Irak Savunma Bakanı İrfan el-Hiyali ile görüştü.
Muhabir: Haydar Hadi
Son Güncelleme: 01.03.2018 16:09
Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Iraklı mevkidaşı Osman el-Ganimi tarafından resmi törenle karşılandı.
BAĞDAT (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Irak Savunma Bakanı İrfan el-Hiyali ile görüştü.
Muhabir: Haydar Hadi