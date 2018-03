Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Şehit ve gazilerimizin tek damla kanı yerde kalmayacak

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kilis ve Hatay bölgelerinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde, birlik komutanları ve personeli ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen harekat hakkında bilgi aldı.

Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dünkü çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri de ziyaret etti.

Orgeneral Akar, 2. Jandarma Komando Tugayı'na giderek, şehitleri nedeniyle birliğe başsağlığı diledi, kahraman ve fedakar personele iyi dileklerde bulundu.

"Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı dahi yerde kalmayacak"

Açıklamada, Akar'ın, 2. Jandarma Komando Tugayı'ndaki ziyaretinde yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kararlılıkla süreceğini belirten Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek. Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı dahi yerde kalmayacak. Teröristler ile bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak. Harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor. Harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor."

Harekatın temel maksatlarından birinin de terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli mültecilerin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Akar, "Nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Orgeneral Akar, gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Komando andı okundu

Orgeneral Akar, 4. Komando Tugay Komutanlığı'nı da ziyaret ederek, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarılarından dolayı tugay komutanı başta olmak üzere, tugay mensuplarını tebrik etti. Denetlemeler sırasında komando beresi taktığı görülen Orgeneral Akar'ın ziyareti sonunda tugay personeli "Komando Andı"nı okudu.

Muhabir: Ali Kemal Akan