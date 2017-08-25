Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109894
ALTIN
143.979
DOLAR
3.4762
STERLİN
4.4575
EURO
4.1078
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli...
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

General, amiral terfilerinde yeni düzenleme

KHK ile albaylarla rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askeri Şura başkanının kararıyla şura değerlendirmesine alınabilecek.

General, amiral terfilerinde yeni düzenleme

KHK ile albaylarla rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askeri Şura başkanının kararıyla şura değerlendirmesine alınabilecek.

25 Ağustos 2017 Cuma 13:09
General, amiral terfilerinde yeni düzenleme

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) albaylar ve rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresi bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askeri Şura başkanının kararıyla Yüksek Askeri Şura değerlendirmesine alınabilecek. Bunlardan terfi ettirilenlerle kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda bazı düzenlemelere gidildi. Buna göre, albay, general ve amirallerin terfi işlemlerinde değişiklik yapıldı.

Düzenlemeyle, albaylarla rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askeri Şura başkanının kararıyla şura değerlendirmesine alınabilecek. Bunlardan terfi ettirilenlerle kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılacak.

Bir başka düzenlemeyle ise dördüncü hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylara, kanundaki diğer şartları taşımaları durumunda yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilecek.

Pilotlara "yuva"ya dönüş yolu

KHK ile pilotluktan ayrılan subaylara ilişkin de düzenlemeye gidildi. Ek geçici maddeyle yapılan düzenlemeye göre, fiili hizmet süresinin düşürülmesi ve pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülüklerine yönelik düzenlemelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan pilot subaylar, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve haklarında yaptırılacak güvenlik soruşturmalarının olumlu geçmesi kaydıyla ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla 18 yıllık yükümlülük süresini tamamlamaları için yeniden subay olabilecek.

Atanan pilotlar, emsallerinin bulunduğu rütbelere terfi ettirilecek, dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, uçuş süreleri ise uçuş hizmet süresinden sayılacak. Pilot subayların uçuş tazminatları da uçuş sürelerine bakılmaksızın 23 uçuş hizmet yılı esas alınarak belirlenecek.

Atanan pilot subaylardan ilgili yönetmeliğe göre sağlık yeteneklerini sonradan kaybedenlerin yükümlülükleri sona erecek. Görevlendirildikleri hava aracı tipinde sağlık dışındaki nedenlerle uçuculuk niteliğini kaybedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlik suçu işleyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilecek ve sivil pilot sertifikaları ilişik kesme tarihinden itibaren kalan yükümlülük süresi kadar iptal edilecek.

Malullük ve ölüm hariç yükümlülük süresini tamamlamadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılanlar, nasbedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamayacak.

Görev süresi dolanlar eski firmalarında yeniden istihdam edilecek

Pilotluğa seçim sürecine dahil edilerek buna ilişkin çağrı emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde çağrı ermine uymayanlarla subaylığa nasıplarını müteakip atama kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde atandıkları birliklere katılış yapmayanların sivil pilot sertifikaları yükümlülük süresince iptal edilecek.

Subay olarak nasbedilen pilotların çalıştıkları firmalarla yaptıkları iş sözleşmeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptıkları sürece askıya alınacak. Görev süreleri sona erenler, görev öncesi çalıştıkları firmalar tarafından yeniden istihdam edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde KararnamePilot SubayResmi GazeteTürk Silahlı Kuvvetleri Personel KanunuTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram tatilinde kazalara karşı radarlı önlem yapılacak
Bayram tatilinde kazalara karşı radarlı önlem yapılacak
'FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor'
'FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor'
Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak
Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak
Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor
Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor
Kartal'da
Kartal'da "Deprem ve Yerinde Dönüşüm" çalışmaları
Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek:
Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek:
Darbeci albay Özçetin'den
Darbeci albay Özçetin'den "Roma'yı da biz yaktık" yanıtı
THY bugün 250 bin yolcu taşıyacak
THY bugün 250 bin yolcu taşıyacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim