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General Motors, Çin’deki 2,5 milyondan fazla aracını geri çağıracak

- Buick, Chevrolet, Saab ve Opel markalarında hava yastığı pompasının patlama potansiyeli bulunduğu tespit edildi

General Motors, Çin’deki 2,5 milyondan fazla aracını geri çağıracak

- Buick, Chevrolet, Saab ve Opel markalarında hava yastığı pompasının patlama potansiyeli bulunduğu tespit edildi

18 Eylül 2017 Pazartesi 09:23
General Motors, Çin’deki 2,5 milyondan fazla aracını geri çağıracak

PEKİN (AA) - Amerikalı otomotiv devi General Motors (GM), Çin’deki 2,5 milyondan fazla aracını kusurlu hava yastığı pompaları nedeniyle geri çağıracak.

Çin Kalite Denetleme, Teftiş ve Karantina İdaresi, General Motors ve Çinli ortağı Şanghay General Motors’un geri çağırma işleminin ilk etapta, 29 Ekim’den itibaren Saab ve Opel’den oluşan 13 bin 492 aracı kapsayacağını açıkladı.

GM’nin ikinci etapta ise 29 Aralık’tan itibaren 2,5 milyondan fazla Chevrolet ve Buick modelini geri çağıracağı belirtildi.

Japon Takata firması tarafından üretilen hava yastığı pompalarının araç içinde patlama potansiyelinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, iki şirketin güvenlik risklerini gidermek için otomobillerdeki kusurlu pompaları ücretsiz değiştireceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
ÇinGeneral Motors
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