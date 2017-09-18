General Motors, Çin’deki 2,5 milyondan fazla aracını geri çağıracak

PEKİN (AA) - Amerikalı otomotiv devi General Motors (GM), Çin’deki 2,5 milyondan fazla aracını kusurlu hava yastığı pompaları nedeniyle geri çağıracak.
GM’nin ikinci etapta ise 29 Aralık’tan itibaren 2,5 milyondan fazla Chevrolet ve Buick modelini geri çağıracağı belirtildi.
Japon Takata firması tarafından üretilen hava yastığı pompalarının araç içinde patlama potansiyelinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, iki şirketin güvenlik risklerini gidermek için otomobillerdeki kusurlu pompaları ücretsiz değiştireceği ifade edildi.