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'Gezici Festival' yarın başlıyor

Ankara Sinema Derneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yarın başlatacağı Gezici Festival'de, dünyaca ünlü sinema filmleri sanatseverlerle buluşturulacak.

'Gezici Festival' yarın başlıyor

Ankara Sinema Derneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yarın başlatacağı Gezici Festival'de, dünyaca ünlü sinema filmleri sanatseverlerle buluşturulacak.

30 Kasım 2017 Perşembe 14:37
'Gezici Festival' yarın başlıyor

ANKARA (AA) - Ankara Sinema Derneğinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 23'üncü kez düzenlenecek Gezici Festival, 1-7 Aralık'ta Çankaya Belediyesinin desteğiyle Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde başlayacak. Başkentin ardından da 8-11 Aralık'ta Sinop'ta, 12-14 Aralık'ta da Kastamonu'da gösterimler gerçekleştirilecek.

Festivalin Sinop ve Kastamonu'daki gösterimleri ile Ankara'daki kısa film ve çocuk filmleri gösterimleri ücretsiz olacak.

Gezici Festival'in Ankara biletleri Biletix web sitesi, çağrı merkezi ve mobil uygulama yoluyla, Çayyolu, Kızılay ve Tunalı Dost kitabevlerinden ve 1-7 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde hizmet verecek Biletix gişelerinden temin edilebilecek.

Dünyaca ünlü filmler gösterilecek

Gösterime girecek filmler arasında Amerikalı aktivist yönetmenler Catherine Gund ve Daresha Kyi'nin filmi "Chavela", Filistinli yönetmen Annemarie Jacir'in bu yıl Locarno Film Festivali'nde dört ödül kazanan son filmi Düğün Davetiyesi (Wajib), Bosna Hersek'in Oscar adayı, Alen Drljevic imzalı Erkekler Ağlamaz (Men Don't Cry), Amerikalı yönetmen Matthew Heineman'ın son belgeseli Hayaletler Kenti (City of Ghosts) ile Çin sinemasının yeni kuşak kadın yönetmenlerinden Vivian Qu'nun ikinci filmi Melekler Beyaz Giyer (Angels Wear White) yer alıyor.

Ayrıca usta yönetmen Michael Haneke'nin son filmi Mutlu Son (Happy End), Venedik'te En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan İranlı yönetmen Vahid Jalilvand'ın "Tarihsiz, İmzasız" (No Date, No Signature) isimli filmi de "Dünya Sineması" seçkisinde sanatseverlerle buluşturulacak.

Muhabir: Burcu Çalık

Anahtar Kelimeler:
Ankara Sinema DerneğiGezici FestivalKültür
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