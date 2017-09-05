Girişimci kadınlara 'sanal mağaza' desteği

İSTANBUL(AA) - İstanbul'da bir bilişim firması, e-ticarete atılmak isteyen 10 girişimci kadından hiçbir ücret almadan sanal mağaza kuracak.
imagaza Genel Müdürü Cenk Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar binden fazla firma için internet sitesi kurduklarını anlattı."A'dan Z'ye ücretsiz e-ticaret hizmeti vermeye karar verdik"
Cenk Akyıldız, internette mağaza sahibi olmak isteyen girişimci kadınların kendilerine www.imagaza.net adresinden başvurabileceklerini belirtti.
Muhabir: Etem Geylan