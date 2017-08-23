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GittiGidiyor Stevie Awards 2017'de "En İyi Blog" ödülü aldı

- GittiGidiyor, Stevie Awards 2017'de "En İyi Blog" kategorisinde birincilik ödülüne layık bulundu - GittiGidiyor Marka Müdürü Ertem: - "GittiGidiyor BLOG açıldığı günden bu yana ödüllendirilen bir platform oldu. Arkasında çok inançlı bir ekip var"

GittiGidiyor Stevie Awards 2017'de "En İyi Blog" ödülü aldı

- GittiGidiyor, Stevie Awards 2017'de "En İyi Blog" kategorisinde birincilik ödülüne layık bulundu - GittiGidiyor Marka Müdürü Ertem: - "GittiGidiyor BLOG açıldığı günden bu yana ödüllendirilen bir platform oldu. Arkasında çok inançlı bir ekip var"

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:09
GittiGidiyor Stevie Awards 2017'de

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Stevie Awards 2017'de "En İyi Blog" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, GittiGidiyor BLOG ve BLOG TV, sekiz farklı kategoride içerikleri, içeriklere uygun ürün önerileri ve alanında uzman isimlerin önderliğindeki videolarıyla iki yıl gibi kısa bir sürede yüz binlerce ziyaretçiyi buluşturan bir içerik platformu haline geldi.

Ayda 60 milyon ziyaret alan ve yaklaşık 19 milyon kayıtlı üyesi bulunan e-ticaret platformu GittiGidiyor, 15 yıldan bu yana 11 ana kategoride düzenlenen, dünyanın en önemli kurumsal ödüllerinden Stevie Awards 2017'de "En İyi Blog" dalında birincilik ödülünün sahibi oldu.

- "E-ticarette içerik pazarlaması ile fark yaratıyoruz"


Açıklamada ödülle ilgili değerlendirmelerine yer verilen GittiGidiyor Marka Müdürü Esra Midillili Ertem, kaliteli bir ödül platformunda aldıkları ödülden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki buçuk yıl gibi bir sürede GittiGidiyor BLOG'un deneyimli yazarları ve BLOG TV'nin ilham veren fikir liderleriyle sekiz farklı kategoride içerikler üretiyoruz. GittiGidiyor BLOG TV ise açıldığı günden bu yana herkesin merak ettiği konulara ışık tutması sayesinde çok beğenildi ve YouTube kanalımızın da temellerini oluşturdu. Son iki yıldır içerik pazarlamasında da güzel işler yapıyoruz. Marka içerik işbirlikleriyle bir e-ticaret markası olarak öne çıkıyoruz.

GittiGidiyor BLOG'un içerik stratejisinin kalbinde rehber ve ilgi çeken içeriklerle satın alma yolculuğunu tetiklemek de var. Bu nedenle okuyucularımız, içerik sayfalarında 'ilgili ürünler'e de tıklayarak bu deneyimini alışverişle sonlandırabiliyor. GittiGidiyor BLOG açıldığı günden bu yana ödüllendirilen bir platform oldu. Arkasında çok inançlı bir ekip var. Bu yıl vitrinimize Stevie Awards gibi prestijli bir ödül programından 'gold' ödül eklediğimiz için de çok mutluyuz, gururluyuz."


- GittiGidiyor Blog ve Blog TV zengin içeriğiyle çok tıklanıyor


Açıklamada verilen bilgilere göre, daha önce Altın Örümcek, European Excellence Award, The Communicator Award, Sosyal Kafa gibi ödülleri de kazanan GittGidiyor Blog ve Blog TV, 2016'da 75 milyon erişim sağlandı. Aynı dönemde 3,5 milyon sayfa görüntülenirken, Blog TV videoları da 5,5 milyon kez izlendi. Başarılı grafiğiyle göz dolduran GittiGidiyor Blog ve Blog TV, 2017 yılında marka iş birlikleriyle öne çıktı.

Anahtar Kelimeler:
BLOG TVGittiGidiyorStevie Awards
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