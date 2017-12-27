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GollerCepte’de ilk yarının en çok Topal'ın golü izlendi

- Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden ilk yarının en çok izlenen golünü Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal kaydetti

GollerCepte’de ilk yarının en çok Topal'ın golü izlendi

- Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden ilk yarının en çok izlenen golünü Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal kaydetti

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:39
GollerCepte’de ilk yarının en çok Topal'ın golü izlendi

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden ilk yarının en çok izlenen golünü Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in GollerCepte uygulamasında ilk yarının "en"leri belli oldu. Sezonun ilk yarısı geride kalırken uygulamanın en popüler golü Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal’dan geldi. Spor Toto Süper Lig’in 16. Haftası’nda 2-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor karşılaşmasında açılış sayısını kaydeden Mehmet Topal’ın golü, GollerCepte uygulaması üzerinden 47 bin 238 kişi izledi.

Geçen sezon toplamda 6 milyon 800 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, ilk yarıda gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da 3-0 ev sahibinin galibiyetiyle biten Beşiktaş-Galatasaray maçı oldu. GollerCepte uygulaması sayesinde derbinin golleri ve özeti 105 bin 850 kez izlendi.


- En çok izlenen video: "Real Madrid-Barcelona"


Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’de ilk yarı maçlarını toplam 3 milyon 24 bin 596 kişi izlerken, ilk devrede atılan tüm goller ise 2 milyon 484 bin 106 kez takip edildi.

Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının ilk yarıda en çok takip edilen videosu "Real Madrid-Barcelona" oldu. Bu video, uygulama üzerinden 7 bin 815 kişi tarafından izlendi.

Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükkanlarından ya da GOL yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
GollerCepteMehmet Topal
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