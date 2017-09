İSTANBUL (AA) - Hilal Uştuk - Uğur Işılak'ın yeni albümünde Nogay Türkçesi ile yorumladığı Dombra şarkısı, Orta Asya'da 7 ülkede müzikseverlerle buluştu.

"Aklıma Düşünce" adlı yeni albümüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Işılak, Dombra'nın dışında 5 eserin yer aldığı albümde "Derdine Düştüm", "Aklıma Düşünce", "Hasretin Karakış", "Tuna" ve "Kırmayacaktın" adlı şarkıların söz ve bestelerinin kendisine ait olduğunu söyledi.

Işılak albümde yer alan eserlerin duygusal aşk şarkıları olduğuna vurgu yaparak, "Son eser olarak Dombra'yı koyduk albüme. Beş eserimiz yeni. Bunlar özgün eserler. Benim her zamanki eserlerimin formatında eserler. Aldığımız tepkiler çok iyi. Dinleyenlerin çok beğendiğini duyuyor ve çok mutlu oluyoruz. Çünkü bir eser için karşı taraftan da olumlu geri dönüş alındığında sanatkar bununla avunur, övünür, mutlu olur." ifadelerini kullandı.

Yeni albümünde siyasetten uzak kalmak istediğine işaret eden Işılak, şu bilgileri verdi:

"Mesaj vereceksek, gönüle ve aşka dair mesaj verelim. Bu albümde siyasi mesaj arayan yanlış bir albüm dinlemiş olur. Tamamen gönüle, kalbe, aşka ve duyguya dair yapılmış bir albüm. İnsanların siyasi gündemden uzaklaşmalarına belki vesile olur. Dinleyenlerin belki bu ortamdan yarım saat, 45 dakika için de olsa uzaklaşmasına, biraz daha gönüle doğru yönelmesine vesile olur diye düşündüm. Çünkü sanatkarın işi, yeni ufuklara yelken açmak ve yeni duygularla dinleyicisini tanıştırmaktır."

Sanatçı Işılak, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşamını yitiren Erol Olçok'un önceki tüm albümlerinde kendisine destek verdiğini dile getirerek, "Rahmetli Erol Olçok, fikriyle, düşüncesiyle, reklamıyla, elinden gelen her şekilde destek olurdu. Aramızdan ayrıldı maalesef. 15 Temmuz'da kaybettik. Allah nur içinde yatırsın. Bu vesileyle 15 Temmuz'da şehit olan 248 şehidimizi de rahmetle anıyorum. Erol abinin misyonunu şimdi kardeşi Cevat Olçok devam ettiriyor. Erol abi, nasıl destek olduysa, bu albümde de Cevat beyden madden, manen ve fikren destek görmek bizi mutlu etti." dedi.

"Dombra yeni alt yapısıyla çok beğenildi"

Söz ve bestesi Arslanbek Sultanbekov'a ait "Dombra"ya çektiği yeni klibe de değinen Işılak, eserin Türkiye'nin yanı sıra müzikseverlerle buluştuğu Orta Asya'da da yoğun ilgi gördüğünü kaydederek, "7 ülkede gösteriliyor. Oradan da müthiş tepkiler geliyor. Orta Asya'ya da bu vesileyle açılmış olduk." diye konuştu.

Işılak, sosyal medyada 10 günde yaklaşık 6 milyon kişinin izlediği klibin Zekeriyaköy ile Kilyos'ta 5 günde tamamlandığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Yönetmenler Armağan Büyükkarakaş ve Kenan Öztürk ile çalıştık. İki yönetmenle çalışmamızın nedenlerinden biri, klipte çok detaylı savaş sahneleri olması, bir diğeri de genel planlar olduğu için. İki yönetmenin de farklı alanlarda uzmanlıkları vardı. Dombra, benim daha evvelden Cumhurbaşkanımız için uyarladığım eserdi. Şimdi orjinaliyle, Nogay Türkçesiyle okuduk. Bu şekliyle de çok ciddi bir teveccüh gördü. Özellikle de yeni alt yapısıyla hakikaten çok beğenildi. Biz de bundan hoşnut olduk. İlk iki günde yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlendi. İzleyen bir daha izliyor. Kendi sahasında bir rekora doğru gidiyor."

"At, avrat, silah" sözünü klipte işlediklerini aktaran sanatçı, "Türk'ün tarihinde kadın, at ve silah önemlidir. At, Türk'ün savaşta olmazsa olmazı. Kadın, onun motivasyonu. Sırtını, gönlünü, yüreğini dayadığı kişi. Türk milletinin ve bizim başımızın tacı. Bunlar tarih boyunca değişmemiş. Bundan sonra da değişmez. Türk milleti, tarihi boyunca, silah tutması, savaşması ve savaştaki cengaverliğiyle anılıyor, biliniyor. " değerlendirmesinde bulundu.

"Dombra'da hem modern hem de geleneksel tınıyı kullandık"

Uğur Işılak, albümün ve klibin bir ekip işi olduğunu sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti:

"Modern bir altyapı yaptık ama içinde Dombra'nın kendi tınısı da var. Yaylı çalgılar ile bağlama da kullandık. Bağlamayı ben çaldım. Güçlü bir ritmi var. Çok otantik veya çok modern değil. İkisinin ortasında bir eser. Dinleyici hem modern hem de geleneksel tınıyı buluyor dinlerken. (Eserlerde) Modern alt yapıya artık kulaklar alıştı. Dinleyici bunu istiyor ama bundan bin yıl evveli hatırlatacak otantik tınıyı da bu eserde buluyorlar ve bundan da hoşnut oluyor dinleyici."

Klipte özel kostümle ata binen Işılak henüz profesyonel bir binici olmadığını belirterek, "Çekimler için oyuncu Cemal Hünal'ın çiftliğini ve atlarını kullandık. Sağ olsun Cemal kapılarını araladı bize. Aynı zamanda 'Klibin bir yerinde oynarım' dedi. Cemal'in klipte bir ok atma sahnesi var. Hem simasıyla hem de biniciliğiyle klibe çok ciddi bir renk kattığını düşünüyoruz. Cemal, çok profesyonel bir binici. At sırtındayken ok atabilmek ayrı bir beceri gerektiriyor. Böyle bir sahnesi de var Cemal'in." dedi.