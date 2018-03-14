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Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan ilk açıklama

Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, düzenlediği basın toplantısında görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini belirtti.

Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan ilk açıklama

Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, düzenlediği basın toplantısında görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini belirtti.

14 Mart 2018 Çarşamba 00:33
Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan ilk açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, görev süresinin 31 Mart’ta sona ereceğini söyledi.

Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, görevine son verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında duygusal hali dikkati çeken Tillerson, Başkan Trump'ın kendisini bugün öğleden sonra Air Force uçağıyla California'ya giderken aradığını anlattı.

Tillerson, görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini ifade etti.

Bugün içerisinde ise görevini Bakan Yardımcısı John Sullivan'a devredeceğini kaydeden Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığına atanan John Pompeo'ya yapılacak geçiş süreci için çalışmaları başlatacağını belirtti.

Başkan Trump, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini duyurmuştu.

Trump daha sonra Air Force uçağıyla California'ya gitmeden önce Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada Tillerson'la bazı konularda sorunlar yaşadıklarını ve Pompeo'nun göreve geleceğini söylemişti.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

Anahtar Kelimeler:
DünyaTillerson
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