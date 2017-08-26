"Göz sağlığı için parazitlere dikkat"

İSTANBUL (AA) - Kudret Göz İstanbul Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Selvi, göz sağlığını tehdit eden en tehlikeli hastalıkların başında da akantomoeba keratitinin geldiğini belirterek, hastalığın çok nadir görülmekle birlikte kalıcı görme kayıplarına yol açabildiğini bildirdi.

Kudret Göz'den yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek amacıyla denize ve havuza girilmesi, göz sağlığını tehdit eden hastalıkları da beraberinde getiriyor.

Yüzme havuzlarına, denize ve dereye sıklıkla girilmesi, hatta sık sık duş alınması konjonktivit, kornea ülseri ve keratit gibi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.Bu hastalıklar kadar sık görülmemekle birlikte kalıcı körlüğe ve gözde ciddi hasarlara yol açması nedeniyle dikkate alınması gereken bir diğer hastalık da akantomoeba keratiti.

Akantomoeba keratiti, konjonktivit, kornea ülseri ve keratit gibi özellikle kontakt lens kullanıcılarında görülüyor.





-"Bu parazit kornea tabakasında ciddi yaralara yol açabiliyor"





Kudret Göz İstanbul Göz Hastalıkları Uzmanı Selvi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tıbben konjonktivit olarak adlandırılan göz iltihaplarına deniz ve yüzme havuzu kullanımına bağlı olarak yaz aylarında daha çok rastladıklarını bildirdi.

Özellikle kontakt lens kullanıcılarında enfeksiyon riskinin artmasına bağlı olarak konjonktivit, kornea ülseri ve keratit gibi hastalıkların sıklıkla görüldüğünü aktaran Selvi, göz sağlığını tehdit eden en tehlikeli hastalıkların başında da akantomoeba keratitinin geldiğini dile getirdi.

Selvi, akantomoeba keratitine su ve toprakta yaşayan bir parazitin neden olduğunu, hastalığın çok nadir görülmekle birlikte kalıcı görme kayıplarına yol açabildiğinin altını çizdi.

Bu parazit kesikler yoluyla bulaşıp, enfeksiyonlara ve kornea tabakasında ciddi yaralara yol açabildiğine dikkati çeken Selvi, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"İstatistiklere göre tüm dünyada görülen akantomoeba keratiti vakalarının yüzde 85-90'ınını kontakt lens kullanıcıları oluşturuyor. Kontakt lensler ne kadar dikkatli kullanılırsa kullanılsın az ya da çok gözde tahrişe neden olabilmekte. Kontakt lensin yol açtığı tahrişler parazitin göze nüfuz etmesi için zemin hazırlar. Hastalık, kontakt lens kullanımında hijyen koşullarına dikkat etmemek, lenslerin ve lens kaplarının uzmanların önerdiği şekilde temizlenmemesi ve saklanmaması sebebiyle ortaya çıkar. Lensleri ve lens kutularını musluk suyu ile temizlemek, lensle denize, havuza girmek ve duş almak hastalığın bulaşma riskini arttırmaktadır. Dolayısıyla havuza, denize, göle kontakt lensle girmemek gerektiği gibi duş alırken ve sauna, hamam gibi gözlerin suyla temas etme olasılığı olduğu yerlerde de kontakt lens kullanmamak gerekir."





- "Kornea tabakasındaki hasarlar kornea nakli gerektirecek seviyeye ulaşabilir"





Kudret Göz İstanbul Göz Hastalıkları Uzmanı Selvi, hastalığa neden olan parazitin gözün kornea tabakasının incelmesine neden olarak, kornea nakli gerektirecek boyutta gözde hasarlara yol açtığını bildirdi.

Akantomoeba keratiti tedavi uygulanmasına rağmen devamlı tekrarlayan, ağrı ve kızarıklık ile seyreden göz enfeksiyonlarının gözlerde yoğun yaşarma ve akıntı, ışığa karşı aşırı duyarlılık, gözde yabancı cisim hissi, gözlerde ağrı, bulanık görme ve şiddetli baş ağrısı gibi şikayetlere yol açtığını aktaran Selvi, hastalığın zorlu bir tedavi süreci olduğunu dile getirdi.

Selvi, akantomoeba keratitine yol açan parazitin dirençli olduğunu, dolayısıyla tedavisinin uzun sürede gerçekleştiğini kaydetti.

Tedavi sürecinin doktor tarafından yakından kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Selvi'nin açıklamada şu görüşlerine de yer verildi:

"Hastalığın nüks etmesi yani tekrarlaması sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Keratite yol açan parazit tedavide geç kalınıp ilerlerse gözün kornea tabakasının giderek incelmesine ve halka biçiminde yaraların oluşmasına neden olur. Tedavisinde geç kalınmış vakalarda kornea tabakasındaki hasarlar kornea nakli gerektirecek seviyeye ulaşabilir. Herhangi bir şikayette uzman bir hekime başvurmak görmek istemediğimiz sonuçları değil, dünyanın renklerini sağlık ve mutlulukla görebilmemizi sağlar."