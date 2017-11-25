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Gözaltındaki Suudi Prens'in ortağı olduğu oteller satılık

Suudi Arabistan'da iş adamları ve bazı prenslere yönelik tutuklama dalgasında gözaltına alınan milyarder iş adamı Prens Talal'in Beyrut'taki ortağı olduğu oteller satılığa çıkarıldı.

Gözaltındaki Suudi Prens'in ortağı olduğu oteller satılık

Suudi Arabistan'da iş adamları ve bazı prenslere yönelik tutuklama dalgasında gözaltına alınan milyarder iş adamı Prens Talal'in Beyrut'taki ortağı olduğu oteller satılığa çıkarıldı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 17:09
Gözaltındaki Suudi Prens'in ortağı olduğu oteller satılık

BEYRUT (AA) - Suudi Arabistan'daki tutuklama dalgasında yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan dünyanın sayılı zenginlerinden Suudi Prens El-Velid bin Talal'ın Lübnan'da ortağı olduğu oteller satılığa çıkarıldı.

Dünyanın sayılı zenginlerinden Suudi Prens Talal'in, ortağı olduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un sahilinde oteller ve iş merkezlerinin bulunduğu bölgede yer alan beş yıldızlı "Four Seasons" ve "Movenpick" otelleri satışa çıkarıldı.

Lübnan Otelcilik Sendikası başkanı Vadih Kenan, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Prens Talal'in sahibi olduğu Suudi Arabistan merkezli Kingdom Holding'in adı geçen otellerin ortağı olduğunu doğruladı.

Kenan, otellerin satılma kararının Suudi Arabistan'daki tutuklamalarla ilgisinin bulunmadığını, kararın Prens Talal'ın tutuklanmasından önce alındığını aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı üst düzey bir banka yetkilisi ise, Lübnanlı bir bankanın otelleri satın almak için Prens Talal ile uzun süre önce iletişime geçtiğini ve Beyrut'un en değerli bölgesinde yer alan 300 odalı Four Seasons oteli için değerinin altında olan 150 milyon dolar fiyat verdiğini söyledi.

Yetkili, otellerin satışının kısa süre içinde tamamlanmasını beklediklerini ve sonucun kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Kurulan, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu; tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk davaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

Muhabir: Furkan Güldemir



Anahtar Kelimeler:
​Suudi ArabistanDünyaEl-Velid Bin Talal
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