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Gözyaşı dökerek beraat isteyen eski binbaşıya müebbet

Kars'ta, gözyaşı içinde beraat isteyen FETÖ/PDY sanığı eski binbaşı Yiğitbaş, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı.

Gözyaşı dökerek beraat isteyen eski binbaşıya müebbet

Kars'ta, gözyaşı içinde beraat isteyen FETÖ/PDY sanığı eski binbaşı Yiğitbaş, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı.

30 Kasım 2017 Perşembe 21:45
Gözyaşı dökerek beraat isteyen eski binbaşıya müebbet

KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldığı öne sürülen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 1. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli eski binbaşı Deniz Yiğitbaş, gözyaşı içinde beraat istemesine rağmen müebbet hapse mahkum edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski binbaşı Deniz Yiğitbaş, eski uzman çavuşlar Abdulrahim Kaya, Mehmet Acar, Murat Dülger, Rahim Vurucu, Fatih Deniz ile 8 tutuksuz sanık katıldı. Eski üsteğmen Evren Bektaş ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ile yakınları da hazır bulundu.

Eski binbaşı Deniz Yiğitbaş, üniformaya ihanet etmediğini iddia ederek, gözyaşlarıyla beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, tutuklu sanık eski binbaşı Deniz Yiğitbaş'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Muhabir: Cüneyt Çelik

Anahtar Kelimeler:
Darbe DuruşmasıDeniz YiğitbaşKarsTürkiye
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