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Grand Cherokee Trackhawk sonbaharda Türkiye'de

- Jeep Grand Cherokee Trackhawk, sonbahar aylarından itibaren Türkiye yollarına çıkacak

Grand Cherokee Trackhawk sonbaharda Türkiye'de

- Jeep Grand Cherokee Trackhawk, sonbahar aylarından itibaren Türkiye yollarına çıkacak

23 Mart 2018 Cuma 10:06
Grand Cherokee Trackhawk sonbaharda Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Jeep, Grand Cherokee Trackhawk versiyonu ile sonbahar aylarından itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep, Grand Cherokee Trackhawk versiyonu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Üstün arazi performansının yanı sıra cadde kullanımlarında yol tutuş ve konforu harmanlamasıyla sadık bir hayran kitlesine sahip olan Jeep Grand Cherokee, kullanıcılarına Trackhawk versiyonuyla süper spor otomobilleri kıskandıran bir yol performansı vadediyor.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk’ın V8 silindirli, 6.2 litrelik supercharger destekli motoru, 700 HP güç ve 868 Nm tork üretiyor. TorqueFlite 8 ileri otomatik şanzımanla donatılan Grand Cherokee Trackhawk, 0’dan 100 kilometre/saate sadece 3,7 saniyede hızlanıyor. Ayrıca adaptif Bilstein süspansiyon sistemiyle birlikte Selec-Trac teknolojisi sayesinde otomobilde 5 farklı dinamik sürüş modu sunuluyor.

Maksimum 289 kilometre/saat hıza ulaşan Grand Cherokee Trackhawk’ı dizginleme görevi Brembo imzalı fren sistemine verilirken, büyük gövdesine karşın 100-0 kilometre/saatte 37 metrede duruyor.

19 hoparlörlü, 825 Watt gücünde Harman-Kardon ses sistemi ve 8,4 inçlik Uconnect multi medya sistemiyle donatılan Grand Cherokee Trackhawk’ta, 65’ten fazla güvenlik donanımına yer veriliyor. Özel istek üzerine Türkiye'den de sipariş edilebilen ve şimdiden 1 adet satılan Jeep Grand Cherokee Trackhawk, sonbahar aylarından itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak.

- Motorun gücünü yansıtan dış tasarım

Jeep Grand Cherokee Trackhawk, gövde renginde çamurluk ağızları, yan eşik kaplaması ve entegre hava giriş ızgarasına sahip sportif bir motor kaputu ile diğer modellerden görsel olarak ayrılıyor.

Markanın imzası niteliğinde olan 7 adet dikey sütundan oluşan ön radyatör ızgarasının her iki yanını karakteristik LED ışık kümesine sahip siyah zeminli bi-xenon farlar dolduruyor. Motor kabinine daha etkin bir hava akışı sağlamak ve performans verimliliğini arttırmak üzere Trackhawk versiyonunda sis farları yerini hava giriş portlarına bırakıyor.

Ön tampon altı eklentisi ve yan marşpiyelerin parlak siyah tasarımını siyah arka difüzör tamamlarken tampona entegre siyah krom çift egzoz çıkışı Grand Cherokee Trackhawk’ın performansına vurgu yapıyor.

Mat siyah zemin üzerine titanyum krom yazılarla işlenen ön kapılardaki “Supercharged” ve bagaj kapağındaki “Trackhawk” logoları ile dış görünüm paketi tamamlanıyor. Standart olarak sunulan 20 inç büyüklüğündeki alaşım jantlar dışında toplam 5,5 kilogram daha hafif olan yine 20 inç büyüklüğünde hafif alaşım jantlar sunuluyor. Jantları 295/45ZR20 ebatlarında geniş tabanlı düşük profilli lastikler çevreliyor.

Son Güncelleme: 23.03.2018 07:47
Anahtar Kelimeler:
JeepGrand Cherokee Trackhawk
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