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GSS borç ödemeleri için son tarih 30 Nisan

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), Genel Sağlık Sigortalı vatandaşların 1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ve cezası silinen borçlarını, 30 Nisan'a kadar ödemeleri gerektiği bildirildi.

GSS borç ödemeleri için son tarih 30 Nisan

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), Genel Sağlık Sigortalı vatandaşların 1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ve cezası silinen borçlarını, 30 Nisan'a kadar ödemeleri gerektiği bildirildi.

15 Mart 2018 Perşembe 17:03
GSS borç ödemeleri için son tarih 30 Nisan

ANKARA (AA) - SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayanlara uygulanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşların, 1 Nisan 2017'den önce ödenmemiş GSS prim borçlarının, kanunla başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde, gelir testine hiç başvurmamış Genel Sağlık Sigortalı vatandaşların, 2 Nisan'a kadar gelir testine müracaat etmeleri gerektiği belirtilerek, geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilen vatandaşların GSS prim borçlarının silineceği kaydedildi.

Gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan GSS'lilerin, 1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ve cezası silinen ve aylık 53 lira 33 kuruş üzerinden yeniden hesaplanan borçlarını 30 Nisan'a kadar ödemeleri gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlar, prim borçlarını e-devlet üzerinden veya SGK'ye müracaat ederek öğrenebilecek.

Borç ödemeleri, SGK ile anlaşmalı bankalar, internet bankacılığı veya kredi kartı ile "GSS 6824 Prim Tahsilatı" menüsünden ödenebilecek.

Borçların 30 Nisan'a kadar ödenmemesi halinde, 1 Nisan 2017'den itibaren gecikme cezası ve zammı uygulanacak.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul

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