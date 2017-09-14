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Gülhane Tıp Fakültesine 316 öğrenci alınacak

Milli Savunma ile İçişleri bakanlıkları nam ve hesabına, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Gülhane Tıp Fakültesine, ara sınıflardan 316 öğrenci yatay geçiş yapabilecek.

Gülhane Tıp Fakültesine 316 öğrenci alınacak

Milli Savunma ile İçişleri bakanlıkları nam ve hesabına, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Gülhane Tıp Fakültesine, ara sınıflardan 316 öğrenci yatay geçiş yapabilecek.

14 Eylül 2017 Perşembe 14:24
Gülhane Tıp Fakültesine 316 öğrenci alınacak

ANKARA(AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, kanun hükmünde kararname ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinin (GATA) kapatıldığını ve tüm eğitim fonksiyonlarının üniversitelerine devredildiğini hatırlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığının ihtiyacı bulunan askeri hekim kaynağını üniversite olarak sağladıklarını ifade eden Erdöl, halen MSB ve İçişleri Bakanlığı adına eğitim alan 40'a yakın askeri öğrenci olduğunu belirtti. Erdöl, "Bu öğrencilerimiz, askeri öğrenci olarak okuyacak ve 6 yıl sonra askeri hekim olarak mezun olacak." dedi.

Bu 6 yıllık süre zarfında doğacak askeri hekim ihtiyacının karşılanabilmesi için de harekete geçildiğini dile getiren Erdöl, şöyle devam etti:

"Askeri tıp fakültesi kapatıldığı için askeri hekim kaynağı da bir noktada karşılanamıyor. Dolayısıyla bu yıl birinci sınıfa alınacak öğrenciler, ancak 6-7 yıl sonraki sorunumuzu çözecek. Bu aradaki açığı kapatabilmek için de bir başka argümanı devreye sokuyoruz.

Bu kapsamda üniversitenin 'www.sbu.edu.tr' adresli web sayfasından da ilana konulduğu üzere Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 2017-2018 öğretim yılı için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2, 3, 4 ve 5. sınıflarına, yurt içi ve yurt dışındaki tıp fakültelerinden, her sınıf için ayrı ayrı olmak üzere, yatay geçişle MSB nam ve hesabına 55 erkek 10 kadın 65 öğrenci alınacak. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına 10 erkek 4 kadın olmak üzere 14 öğrenci alacağız."

Birinci ve 6. sınıflara mevzuat gereği yatay geçişle öğrenci alınamadığına işaret eden Erdöl, "Yurt içi ve yurt dışında okuyan ve yatay geçiş şartlarına uygun öğrencilerden, askeri öğrenci olabilme vasfını taşıyanlar, sağlık ve güvenlik soruşturmaları sonrasında alınacak." bilgisini verdi.

"Öğrenci harçlığı da verilecek"

Öğrencilerin, Gülhane Tıp Fakültesi bünyesindeki yurtlarda ücretsiz kalacağını anlatan Erdöl, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim göreceğini ve eğitime başladıkları andan itibaren sigorta primlerinin de devlet tarafından ödeneceğini söyledi.

Erdöl, "Emeklilikteki hizmet süreleri de öğrenciliğe başladıkları andan itibaren başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına eğitim gördüklerinden dolayı, öğrencilerin yurt ve yemek parası, kitap, kılık kıyafet gibi her türlü ihtiyacı da ilgili bakanlıklar tarafından karşılanacak. Ayrıca bu öğrencilere, eğitimleri süresince öğrenci harçlığı verilecek. Mezun oldukları zaman askeri hekim olarak görev yapacaklar." diye konuştu.

"Başvurular için son gün 22 Eylül"

Askeri hekim olabilmek için gerekli tüm koşulların "www.sbu.edu.tr" adresinden duyurulduğunu belirten Erdöl, başvurular için son günün 22 Eylül Cuma olduğunu ve sonuçların 10 gün sonra açıklanacağını bildirdi.

Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan

Anahtar Kelimeler:
Gülhane Tıp FakültesiSağlık
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