Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Türkiye, oyunları bozmak için mücadele ediyor

KİLİS (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sözünden her daim çark eden bir muhalefetle Türkiye yoluna devam etmek zorunda kalıyor ama inanıyorum ki 2019'da millet, beceriksiz bir muhalefetten kurtulmanın, Türkiye'nin önünü açmanın ilk şartlarından birisi olduğunu da görüp ona göre dersini vermiş olacak." dedi.

Tüfenkci, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir yandan terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi pek çok terör örgütüyle mücadele ederken bir yandan da ekonomisini büyütmeye, vatandaşlarına iş ve aş temin etmeye çalıştığını bildirdi.

Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki olayların, operasyonların ülkeyi nasıl etkilediğinin rahatlıkla görülebildiğini belirten Tüfenkci, "Suriye'de, Irak'ta gerçekleşen olayların bir çoğunun Türkiye'ye yönelik bir operasyon olduğunu görüyoruz. Bu anlamıyla Türkiye bu operasyonlara 'dur' demek bu oyunları bozmak için mücadele ediyor." dedi.

Bakan Tüfenkci, Kuzey Irak'taki referanduma da değinerek, Türkiye'nin bölgenin tamamını etkileyecek böyle bir girişime izin vermediğini aktardı.

"Çamur at izi kalsın' siyasetiyle Türkiye'nin yönetilemez"

Tüfenkci, bugünlerde yalanla, dolanla, iftira ve kumpaslarla millete fatura ödetme noktasında birilerinin gayret gösterdiğini değinerek, şunları ifade etti:

"Ama baktığımız zaman, cumhurbaşkanımızın da her daim ifade ettiği gibi, 'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.' 'Belgeleri göster' dediğinizde, 'Yurt dışına para kaçırdı' diyenler cumhurbaşkanımızın yakınlarının ve dünürlerinin veya evladının, bir tek belge ispat edemiyor. Ondan sonra yurt dışındaki para transferlerini veya ticari noktadaki bir takım para transferlerini, yurt dışına para transfer etmiş gibi ifade etmeye çalışıyor. Bu sefer ondan da çark ediyor.

Şimdi 'Çamur at izi kalsın' siyasetiyle Türkiye'nin yönetilemeyeceğini, her daim muhalefette kalarak millet onlara esasında öğretmiş oldu. Ama onlar anlamıyorlar. Her defasında 'Şu kadar oy alamazsam istifa edeceğim' dediğinde yine istifa etmeyen bir muhalefet. Sözünden her daim çark eden bir muhalefetle Türkiye yoluna devam etmek zorunda kalıyor ama inanıyorum ki 2019'da millet, beceriksiz bir muhalefetten kurtulmanın, Türkiye'nin önünü açmanın ilk şartlarından birisi olduğunu da görüp ona göre dersini vermiş olacak."

Hükümet olarak bu anlamda birkaç adım attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini belirten Tüfenkci, "Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Kilis için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Öncüpınar'ı kapatmamız mümkün değil. Kapatmayacağımız gibi mevcut halinden daha modern bir hale getirerek daha da büyüteceğiz. Oranın işlevini daha da artırma ve Kilis'in ekonomisiyle entegre etme noktasında, sınır ticaretini de geliştirecek adımları da çok yakında sizlerle paylaşacağız Dolayısıyla 'Çobanbey açılacak, Öncüpınar kapanacak' sözleri gerçekleri yansıtmıyor. Biz Habur'da tek kapıyla çalışmanın ne demek olduğunu gördük. Oraya da yeni bir kapı açmak için gayret gösteriyoruz. Burada da zaten Çobanbey kapasitesinin Öncüpınar'a yetişmesi veya alternatif olması mümkün değil. Kendi mecrasında alternatif bir kapımızın da olması Türkiye'nin ve Kilis'in de menfaatine. Dolayısıyla Öncüpınar ne Çobanbey'in alternatifi ne de Çobanbey, Öncüpınar'ın alternatifi. Gümrükle ilgili talimatı veriyorum, buraya bir gümrük müdürlüğü kuralım. Özellikle yeni kurulacak OSB ile birlikte Kilis'in potansiyeli artacağı gibi rekabet avantajını da sağlamamız lazım." şeklinde konuştu.

Muhabir: İzzet Mazi,Zuhal Kocalar