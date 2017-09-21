Güney Kore Devlet Başkanı Moon: Biz Kuzey Kore'nin yıkılmasını arzu etmeyiz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Kuzey Kore'nin "açık provokasyonlarına" rağmen Güney Kore ve uluslararası toplumun sorunun barışçıl çözümü için çaba harcadığını belirten Moon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) alınan kararların bunu gösterdiğini ifade etti.

Bazı konulara açıklık getirmek istediğini dile getiren Moon, şunları söyledi:

"Biz Kuzey Kore'nin yıkılmasını arzu etmeyiz. Yapay yöntemlerle iki tarafın birleşmesi peşinde de olmayacağız. Eğer Kuzey Kore şimdi bile tarihin doğru tarafında olmak isterse, biz ve uluslararası toplum yardım için hazırdır. Kuzey Kore sonunda kendinin izole edilmesine götürecek pervasız tercihlerden bir an önce vazgeçmeli ve diyalog yönünü seçmelidir. Kuzey Kore'ye, diğer ülkelere karşı hasmane tutumundan vazgeçmesi ve nükleer programını geri dönüşü olmayacak şekilde sonlandırması çağrısı yapıyoruz."

Trump "tamamen yok etme" seçeneğini gündeme getirmişti

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi durumunda "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten" başka seçeneklerinin kalmayacağını söylemişti.