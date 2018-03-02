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Güney Kore, Kuzey Kore'ye elçi göndermeyi planlıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'ye özel bir elçi göndermeyi planladığını açıkladı.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye elçi göndermeyi planlıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'ye özel bir elçi göndermeyi planladığını açıkladı.

02 Mart 2018 Cuma 16:29
Güney Kore, Kuzey Kore'ye elçi göndermeyi planlıyor

SEUL (AA) - Seul Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Moon'un, Kuzey Kore'ye elçi gönderme planından dün 30 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı ABD Başkanı Donald Trump'a da bahsettiği belirtildi.

Trump'ın, Moon'un planına nasıl karşılık verdiği hakkında bilgi paylaşılmadı.

Yonhap ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Pyongyang'a özel temsilci gönderme planıyla ilgili olarak Seul ve Washington'ın "ortak bir tavır belirlemek" için yakın temas içinde olduklarını kaydetti.

Haberde ABD Dışişleri Bakanlığının Doğu Asya ve Pasifik İşleri Bürosu Sözcüsü Michael Cavey'in, "Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmayı başarmak için maksimum baskıyı sürdürmek gerektiği dahil, Kuzey Kore'ye ortak bir yanıt vermek konusunda Kore Cumhuriyeti ile yakın temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Cavey, Kore Yarımadası'nın tam olarak nükleer silahlardan arındırılmasının tartışılamaz olduğu konusundaki kararlılığını vurgulamak için Pyongyang ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin detayları paylaşılmıştı. Açıklamada ayrıca, "Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore ile yürütülen görüşmeler konusunda Başkan Trump'ı bilgilendirdi. Öte yandan Trump ile Moon, Kuzey Kore ile yürütülen herhangi bir diyaloğun kesin, net, geri dönülemez ve test edilebilir bir nükleerden arınma amacıyla hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı." ifadesine yer verilmişti.

Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki kış olimpiyatlarının kapanış töreni için Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli General Kim Yong-chol, önceki gün, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington ile bağları güçlendirme isteğini dile getiren Kim, Kuzey Kore'nin ABD ile görüşmelerde bulunmaya açık olduğunu ifade etmişti.

Muhabir: Zehra Ulucak


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