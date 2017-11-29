Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
102068
ALTIN
164.730
DOLAR
3.9550
STERLİN
5.2997
EURO
4.6906
Galatasaray'dan gol yağmuru
Galatasaray'dan gol yağmuru
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur 5 maçla başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur...
Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini aldı
Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini aldı
Kadınlar Türkiye Kupası finalleri Mardin'de yapılacak
Kadınlar Türkiye Kupası finalleri Mardin'de...
Anadolu Efes farklı kazandı
Anadolu Efes farklı kazandı

Güney Sudan'da sığır hırsızları hayvancılık yapan kabileye saldırdı: 40 ölü

Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde, silahlı sığır hırsızlarının hayvancılık yapan göçebe kabileye düzenlediği saldırıda 40 kişi öldü, 19 kişi yaralandı, çok sayıda kadın ve çocuk kaçırıldı

Güney Sudan'da sığır hırsızları hayvancılık yapan kabileye saldırdı: 40 ölü

Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde, silahlı sığır hırsızlarının hayvancılık yapan göçebe kabileye düzenlediği saldırıda 40 kişi öldü, 19 kişi yaralandı, çok sayıda kadın ve çocuk kaçırıldı

29 Kasım 2017 Çarşamba 01:15
Güney Sudan'da sığır hırsızları hayvancılık yapan kabileye saldırdı: 40 ölü

CUBA (AA) - Güney Sudan'ın kuzeydoğusundaki Jonglei eyaletinde, hayvancılıkla uğraşan göçebe kabile sığır hırsızlığı yapan silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Jonglei eyaleti Enformasyon Bakanı Jacob Akech Dengdit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşu Boma eyaletinden gelen silahlı grubun, Duk Padiyet vilayetindeki bir kabileden sığır çalma girişimi sırasında 40 kişiyi öldürdüğünü, 19 kişiyi yaraladığını, çok sayıda kadın ve çocuğu kaçırdığını bildirdi.

Silahlı grubun binden fazla sığırı da gasbettiğini belirten Dengit, "Hükümetin topluluklar arasında barış sağlamaya yönelik tüm çabalarına rağmen, Boma'dan gelen haydutlar felaket yaratmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Jonglei ve Boma eyaletlerinde kabileler arasındaki gerginlik mayıs ayından bu yana giderek tırmanıyor. Sığır hırsızlığı, çocuk kaçırma, toplu tecavüz ve katliam vakaları hayvancılıkla uğraşan göçebe topluluklar arasında uzun süren kan davalarına yol açıyor.

Yaşan son olay, hasım kabileler arasında yaşanan kitlesel şiddet vakalarının son örneği.

Devlet Başkanı Salva Kiir, kabile çatışmalarını kontrol altına almak üzere temmuz ayında ülkenin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan etmiş ve sivil grupları silahsızlandırmaya çalışmıştı ancak olağanüstü hal ilanı çatışmaları durdurmaya yetmemişti.

Hükümetin çabalarına rağmen, bu yılın başından beri kabileler arası çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı.

Güney Sudan'da 3,5 yıl süren iç savaş tüm ülkede kabileler arası gerilim ve çatışmalara sebep olmuştu.

Muhabir: Emre Aytekin

Anahtar Kelimeler:
DünyaGüney SudanJonglei EyaletiSığır Hırsızlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NN Group'tan 431 milyon avro faaliyet karı
NN Group'tan 431 milyon avro faaliyet karı
Türk Telekom ofislerine gidenlere fidan veriliyor
Türk Telekom ofislerine gidenlere fidan veriliyor
New York borsası rekorlarla kapandı
New York borsası rekorlarla kapandı
'DEAŞ'ı topraklarımızda askeri olarak bitirdik'
'DEAŞ'ı topraklarımızda askeri olarak bitirdik'
Trump'tan Kuzey Kore'ye füze tepkisi
Trump'tan Kuzey Kore'ye füze tepkisi
FETÖ'nün OMÜ yapılanması davasında hapis cezası
FETÖ'nün OMÜ yapılanması davasında hapis cezası
'Libya'daki seçimler 2018 yılında yapılacak'
'Libya'daki seçimler 2018 yılında yapılacak'
Tillerson'dan Türkiye'ye 'Rusya ve İran' çağrısı
Tillerson'dan Türkiye'ye 'Rusya ve İran' çağrısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim