Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107058
ALTIN
146.246
DOLAR
3.4671
STERLİN
4.6996
EURO
4.1427
Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4
Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4
FIBA Avrupa Başkanı Demirel: 4 federasyonlu sistemin başarılı olduğu ortaya çıktı
FIBA Avrupa Başkanı Demirel: 4...
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz...

Günlük 62 bin çipli kimlik üretiliyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Güner, "Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var." dedi.

Günlük 62 bin çipli kimlik üretiliyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Güner, "Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var." dedi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 15:53
Günlük 62 bin çipli kimlik üretiliyor

ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni çipli kimlik dağıtımının 10 milyonu aştığını söyledi.

İl ve ilçe müdürlüklerinden yoğun başvuru aldıklarını belirten Güner, başvuruların online olarak genel müdürlüğe ulaştırılarak kişiselleştirildiğini kaydetti.

Başvuru sırasında vatandaşlardan alınan parmak izi gibi bütün kişisel bilgilerinin yeni kimlik kartlarındaki çiplere yüklendiğini aktaran Güner, yeni kimliklerin kolay taşınması, dayanıklı olması ve kopyalanamama gibi özellikleriyle ön plana çıktığını ifade etti.

Güner, genel müdürlüklerinde 8 makineyle çipli kimlik üretimi yaptıklarını dile getirerek, "Biz bu işlemlere üretimden çok kişiselleştirme diyoruz. Çünkü her kart o kişiye özel olarak kişiselleştiriliyor. Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var. Dokuzuncu kişiselleştirme makinemiz teslim edilmek üzere. Dokuzuncu makinemiz de geldiği zaman artık Türkiye'de günlük başvurunun tamamı aynı gün içerisinde sonuçlandırmış olacağız." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
çipli Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartlarıNüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan GünerTürkiyeYeni Kimlik Kartı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak Federal Mahkemesi'den IKBY'deki referandumu durdurma kararı
Irak Federal Mahkemesi'den IKBY'deki referandumu durdurma kararı
Öğrencinin validen sosyal medya isteği
Öğrencinin validen sosyal medya isteği
Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı
Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı
Mardin'de terör operasyonunda bir asker şehit oldu
Mardin'de terör operasyonunda bir asker şehit oldu
28. Piyade Tugay Komutanlığındaki tank taburu davası başladı
28. Piyade Tugay Komutanlığındaki tank taburu davası başladı
Türkiye Maarif Vakfı Gürcistan'da okul açtı
Türkiye Maarif Vakfı Gürcistan'da okul açtı
Fransızların çoğu Macron'un politikalarının zenginlere yaradığını düşünüyor
Fransızların çoğu Macron'un politikalarının zenginlere yaradığını düşünüyor
Mars'ta yaşam deneyi tamamlandı
Mars'ta yaşam deneyi tamamlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim