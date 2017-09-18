Günlük 62 bin çipli kimlik üretiliyor

ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni çipli kimlik dağıtımının 10 milyonu aştığını söyledi.

İl ve ilçe müdürlüklerinden yoğun başvuru aldıklarını belirten Güner, başvuruların online olarak genel müdürlüğe ulaştırılarak kişiselleştirildiğini kaydetti.

Başvuru sırasında vatandaşlardan alınan parmak izi gibi bütün kişisel bilgilerinin yeni kimlik kartlarındaki çiplere yüklendiğini aktaran Güner, yeni kimliklerin kolay taşınması, dayanıklı olması ve kopyalanamama gibi özellikleriyle ön plana çıktığını ifade etti.

Güner, genel müdürlüklerinde 8 makineyle çipli kimlik üretimi yaptıklarını dile getirerek, "Biz bu işlemlere üretimden çok kişiselleştirme diyoruz. Çünkü her kart o kişiye özel olarak kişiselleştiriliyor. Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var. Dokuzuncu kişiselleştirme makinemiz teslim edilmek üzere. Dokuzuncu makinemiz de geldiği zaman artık Türkiye'de günlük başvurunun tamamı aynı gün içerisinde sonuçlandırmış olacağız." diye konuştu.