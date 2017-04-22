Antalya'da yapılan Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılan genç sporcular kaza geçirdi. Konya'nın Seydişehir ilçesinde sporcuları taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.Seydişehir- Antalya çevre yolunda Ramazan Ayyürük idaresindeki minibüs, Dumlupınar kavşağında Ferhat Gürgeç'in kullandığı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüstekiyaralandı.Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Almacı ve Atasert'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.Minibüstekilerin, Antalya'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan memleketleri Artvin'e döndükleri öğrenildi.

Güreşçileri taşıyan araç kaza yaptı, 12 yaralı var