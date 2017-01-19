Güven-taş İzmir Evden Eve Nakliyat

İzmir ve çevre ilçelerinde faaliyet gösteren evden eve
taşıma hizmeti veren nakliyat firmaları hakkında geniş bilgi almak ister misiniz? Kurulduğu günden bu yana başarılı bir şekilde nakliye hizmeti veren ve profesyonel anlamda evden eve ihtiyaçlarınızın tamamını çözen firmalara sitemiz aracılığı ile ulaşabilir, bu firmaların iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Hızla büyüyen ve yoğun bir rekabetin söz konusu olduğu taşımacılık sektöründe artık uzun uzun firma aramanıza gerek kalmadı. Uygun fiyat garantisi ve sigortalı taşıma hizmeti ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Güven-taş izmir evden eve
nakliyat firmalar gibi gerek kurumsal gerekse de bireysel müşterilerine özel çözümler sunuyor. Hemen vakit kaybetmeden kurulduğu günden bu yana başarılı bir şekilde evden eve nakliyat
hizmeti veren Güven-taş firmasından bahsedelim, Yakup Ünal
tarafından 1985 yılında hizmete açılan ve İzmir'de ev taşıma sektöründe lider durumda olan firma uygun fiyatlara taşıma, depolama gibi hizmetler vermektedir. Bir çok ev taşıma
firmasında olduğu gibi eşyaların sigortalanması ve ücretsiz ekspertiz gibi ek hizmeti başarı ile sunmakta olan Güven-taş nakliyat firması nakliyat konusunda oldukça deneyimli ve başarılı bir firmadır. Dilerseniz şimdi bu nakliyat firmasını daha yakından tanıyalım;
Güven-taş'ın Sunduğu Hizmetler
Aşağıda yer alan bilgiler firmanın İnternet sitesi olan (https://www.guven-tas.com/evden-eve-nakliyat
) adresi baz alınarak düzenlenmiştir. Firma ağırlıklı olarak İzmir merkez ve ilçelerine evden eve taşıma
hizmeti vermekte olup, bunun yanı sıra depo kiralama, asansörlü nakliyat ve ofis taşımacılığı gibi alanlarda hizmetlerini hız kesmeden sürdürmektedir. 2016 yılının sonunda hizmete aldıkları nakliye defteri sistemi ile büyük bir portal oluşturma yolunda emin adımlarla ilerleyen Güven-taş şehirler arası nakliye
hizmeti de vermektedir. İlçelere özel ev taşıma hizmeti
İzmir gibi büyük bir şehirde genel anlamda nakliyat hizmeti
vermek oldukça zor ve uğraştırıcıdır. Bu nedenle bir çok şirket İzmir'de ilçe bazında taşımacılık hizmetlerini vermektedir; Bornova, Karşıyaka ve Gaziemir gibi büyük yerleşim yerlerine yapılan nakliyat hizmeti hem daha uygun fiyatlı hemde daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Sizde evinize yakın bir taşıma firması bularak nakliyat
maliyetlerinizi düşürebilir ve daha hızlı bir şekilde taşınabilirsiniz.