"Güvenlik en temel ihtiyaçlardan bir tanesi"

İSTANBUL (AA) - Securitas Ülke Başkanı ve Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, güvenliğin en temel ihtiyaçlardan bir tanesi olduğunu belirtti.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen Perakende Günlerinde konuşan Kösereisoğlu, artık salt güvenlik değil, iş sürekliliği, verimlilik, ürün takibi ve müşterilerin memnuniyetine kadar uzanan pek çok değer katan hizmeti sunduklarını ifade etti.

Kösereislioğlu, terör riski ile mücadelede de pay sahibi olmaya başladıklarını, kalabalık yerlerin alışveriş merkezlerinin ve caddelerinin hedef olarak görüldüğü bir dönemde olunduğunu dile getirdi.

Güvenlik konusunun önceliklendirildiğini, üst yönetimler tarafından izlenen ve karara bağlanan bir konu olduğunu anlatan Kösereislioğlu, güvenliğin en temel ihtiyaçlardan bir tanesi olduğunu belirtti.

Son yıllarda yaşanan bu gelişmelerle birlikte güvenliğin de evrim geçirdiğini dile getiren Kösereislioğlu, "Mağazalarınızda hem güvenlik hem iş aklı için kurulan sistemler var. Uzaktan programlanabilen yazılımları barındıran kameralar kimin aylak kimin müşteri olduğunu ayırt edebiliyor. Perakende zincirlerine mal sevkiyatı yapılırken uzaktan izleme ile refakat ediliyor. Video analiz yazılımları her geçen gün daha fazla şeyler sunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kösereislioğlu, artık bugün ve gelecekte güvenliği daha iyi ve daha düşük maliyetle sağlayabileceklerini vurgulayarak, "İleri teknolojileri onu kullanabilecek yetkin insanı bilgi ile harmanlayarak kullanmak durumundayız." dedi.