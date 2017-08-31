Hacı adayları Arafat vakfesinde

MEKKE - (AA) - Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan milyonlarca hacı adayı, Arafat'ta öğle ile ikindi namazlarını öğle vaktinde kılarak cem (cem-i takdim) etti.

Yaklaşık 300 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Mescid-i Nemire dolunca milyonlarca Müslüman, namazlarını açıkta eda etti.

Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş'in yaptığı vakfe duasının ardından, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar ibadetlerini sürdürecek.

Mescid-i Nemire'nin bulunduğu bölge, Hazreti Muhammed'in veda haccı sırasında veda hutbesini okuduğu ve öğle ile ikindi namazını cem-i takdimle kılarak vakfe mahalline geçtiği yer olarak biliniyor.

Namazların ardından mahşeri kalabalık, telbiye ve teşrik tekbirleri getirerek, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yer yüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) ve çadırlara hareket etti.

Gün batımına kadar Arafat'ta kalacak, daha sonra vacip olan vakfe için Müzdelife'ye geçecek hacı adayları, güneşin doğuşunun ardından Mina'da şeytan taşlayacak.

Muhabir: Ramazan Turgut