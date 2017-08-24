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Hacı adaylarının Hira heyecanı

Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası, Türk ve diğer hacı adaylarının ziyaret merkezlerinden birini oluşturuyor.

Hacı adaylarının Hira heyecanı

Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası, Türk ve diğer hacı adaylarının ziyaret merkezlerinden birini oluşturuyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 17:37
Hacı adaylarının Hira heyecanı

MEKKE (AA) - Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gidenler zamanlarının büyük çoğunluğunu Kabe'de ibadet ederek geçirirken, Hazreti Muhammed'e ilk vahyin indirildiği Hira Mağarası'nı ziyaret etmekten de geri durmuyor.

Hazreti Muhammed'in yalnız kalmak için sık sık ziyaret ettiği bilinen Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası, Kabe'nin yaklaşık 5 kilometre uzağında ve 621 metre yüksekliğe sahip.

Sarp bir yokuşu bulunan mağara, hacı adaylarının en çok zorlandıkları yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Çoğu hacı da mağaraya çıkmak için girdiği yolculuğu yarıda bırakmak zorunda kalıyor.

Yolculuk sabah namazı sonrası

Hacı adayları mağara ziyareti için sabah namazının ardından yolculuğa başlıyor.

Haccın farzlarından olmadığı için Suudi makamlarının yolun girişine koydukları tabelalarda ise "mağaraya dönerek namaz kılmanın" ve "ziyaretin İslamın sünnetlerinden olmadığına" vurgu yapılıyor.

Türk hacı adayları da mağaraya yoğun ilgi gösteriyor. Hacı adaylarının çoğu yanlarındaki Türk bayrakları ile Hira Mağarası'na çıkıyor.

Mağarayı ziyaret etmek ve geri dönmek ise hacı adaylarının 3 saatini alıyor.

"Yarı yoldan sonra ayaklarım açıldı"

Kutsal topraklara Almanya'dan gelen Bingöllü Hüseyin Hasanoğlu, AA muhabirine, mağarayı bir aşk ve hevesle ziyaret ettiğini belirterek, herkesin kendisine mağaraya çıkamayacağına dair sözler sarfettiğini kaydetti.

Tüm uyarılara rağmen hiçbir yorgunluk hissetmeden, büyük bir istekle mağaraya kolayca çıktığını ifade eden Hasanoğlu, "Sanki Hazreti Muhammed beni çağırıyordu, 'Sen gel, geldikçe açılırsın...' Gerçekten yarı yola geldim çok zordu. Yolu yarıladıktan sonra bir güç geldi, çok güzel ayaklarım açıldı ve yolculuğumu tamamladım." dedi.

Hasanoğlu, mağarada herkes adına dua ettiğini söyleyerek, adeta kuş gibi rahatladığını ve üstünde hiçbir ağırlık kalmadığını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
DünyaHacı AdayıHira
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