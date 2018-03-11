Hacker haberleri olmadan yüzlerce kadını çekmiş
Haberi olmadan kadınların görüntülerinin çeken hacker yakalandı.Teknolojiyi kendi sapıkça emellerine alet eden hackerlar hakkında çıkan haberler birçok kişinin tepkisini çekti. Son dakikaya kadar fark edilmeyen İsrailli hacker binlerce kadının görüntülerini kaydetti. Görüntüleri internete servis edince yakalanan hackerın kurbanları arasında ünlü isimler de var
Polisin yaptığı açıklamaya göre kamera kontrol yazılımının fabrika çıkış parolasının değiştirilmediğini, dolayısıyla da hacker için oldukça kolay bir hedef haline gelmiş. Olayın ardından ülkede soyunma kabini gibi özel alanlara güvenlik kamerası yerleştirilememesini sağlayacak bir yasa hazırlanması için imza kampanyası başlatıldığı öğrenildi.
Sözcü