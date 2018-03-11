Hacker haberleri olmadan yüzlerce kadını çekmiş

Haberi olmadan kadınların görüntülerinin çeken hacker yakalandı.Teknolojiyi kendi sapıkça emellerine alet eden hackerlar hakkında çıkan haberler birçok kişinin tepkisini çekti. Son dakikaya kadar fark edilmeyen İsrailli hacker binlerce kadının görüntülerini kaydetti. Görüntüleri internete servis edince yakalanan hackerın kurbanları arasında ünlü isimler de var

Geçtiğimiz günlerde uluslararası basında yer alan haberler hackerların ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi. Tel-Aviv'de yaşayan 41 yaşındaki hacker, kadın iç çamaşırı ve mayo satan popüler bir mağazanın güvenlik kameralarını hackleyerek soyunma kabini görüntülerini kaydetti. İnternete yüklediği videolar kısa süre içerisinde popülerleşince, polisin dikkatine de takılan hacker bu sayede yakayı ele verdi. Şarkıcı Eden Ben Zaken ve model Neta Alchimister‘in de aralarında bulunduğu yüzlerce kadının görüntülerini internete sızdıran hackerın videoları internette çok fazla ilgi gördü.

Polisin yaptığı açıklamaya göre kamera kontrol yazılımının fabrika çıkış parolasının değiştirilmediğini, dolayısıyla da hacker için oldukça kolay bir hedef haline gelmiş. Olayın ardından ülkede soyunma kabini gibi özel alanlara güvenlik kamerası yerleştirilememesini sağlayacak bir yasa hazırlanması için imza kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

Sözcü