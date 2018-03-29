Hakim ve savcılara yurt dışında yüksek lisans imkanı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığının hazırladığı proje ile hakim ve savcılar yurt dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yüksek lisans eğitimi alabilecek.
Belirlenen dillerde yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyen hakim ve savcılar, 30 Mayıs 2018'e kadar Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek. Başvurularda, uluslararası geçerliliğe sahip sınavlardan yeterli puan alındığını gösterir belgelerin sunulması talep edilecek.
Başvuruları kabul edilen hakim ve savcılar, yurt dışında belirlenen üniversitelerde yüksek lisans eğitimi görecek.