﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Mayıs 2017 Cuma 12:27

Hakkari Çukurca'dan acı haber, 1 şehit var

Hakkari Çukurca'da pusu bölgesine tuzaklanan el yapımı bombanın patlaması sonucu bir asker şehit oldu.

Hakkari Çukurca'dan acı haber, 1 şehit var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Hakkari Çukurca'dan acı haber, 1 şehit var

PKK'Lı teröristlerin pusu bölgesine tuzakladığı bombanın patlaması sonucu bir asker şehit oldu, saldırıda iki yaralı var

Çukurca'da el yapımı patlayıcının patlamasıyla bir uzman çavuş şehit oldu. Parça tesiri ile 2 personelin yaralandığı bölgede operasyon devam ediyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre; Çukurca ilçesinin Avuş Tepe bölgesinde pusu için yerleşen 2. Hudut Tugay Komutanlığı personelinden bir uzman çavuş, saat 04.00 sıralarında el yapımı patlayıcının patlamasıyla şehit oldu. Parça tesiri ile 2 personelin yaralandığı bölgede operasyon devam ediyor.
Çukurca#039;da çatışma; 7 PKK#039;lı terörist öldürüldü
Çukurca'da çatışma; 7 PKK'lı terörist öldürüldü
Şehit UZman Çavuş Şenözüar Torbalı#039;dan uğurlandı
Şehit UZman Çavuş Şenözüar Torbalı'dan uğurlandı
Çukurca#039;dan acı haber; İzmir#039;e şehit ateşi düştü
Çukurca'dan acı haber; İzmir'e şehit ateşi düştü
Çukurca#039;da askeri araca roketli saldırı, 4 yaralı var
Çukurca'da askeri araca roketli saldırı, 4 yaralı var
Çukurca#039;da üs bölgesine saldırı, 1 şehit 3 yaralı var
Çukurca'da üs bölgesine saldırı, 1 şehit 3 yaralı var
Hakkari Çukurca#039;da çatışma, 3 şehit, 3 yaralı var
Hakkari Çukurca'da çatışma, 3 şehit, 3 yaralı var
Çukurca#039;da çatışma, 12 PKK#039;lı terörist öldürüldü
Çukurca'da çatışma, 12 PKK'lı terörist öldürüldü
Şam tehdit etti, Ankara gece yarısı vurdu
Şam tehdit etti, Ankara gece yarısı vurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neostrata Neostrata
Cinsel istismar iddiası; Okul müdürüne 235 yıl hapis istendi Cinsel istismar iddiası; Okul müdürüne 235 yıl...
Diyarbakır'da birlikte yürüyen çifte saldırı Diyarbakır'da birlikte yürüyen çifte saldırı
Yem makinasına düşerek can verdi Yem makinasına düşerek can verdi
Sadece 50 adet üretildi Sadece 50 adet üretildi
Nevşehir'de Türkçe tabela kampanyası Nevşehir'de Türkçe tabela kampanyası
Yukarı Çık

Neostrata
İnsan sağlığı son derece önemli ve insan sağlığı bir bütün. Cilt de insan sağlığının en temel...

Haberi Oku