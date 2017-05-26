Hakkari Çukurca'dan acı haber, 1 şehit var

PKK'Lı teröristlerin pusu bölgesine tuzakladığı bombanın patlaması sonucu bir asker şehit oldu, saldırıda iki yaralı varÇukurca'da el yapımı patlayıcının patlamasıyla bir uzman çavuş şehit oldu. Parça tesiri ile 2 personelin yaralandığı bölgede operasyon devam ediyor.Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.Edinilen bilgiye göre; Çukurca ilçesinin Avuş Tepe bölgesinde pusu için yerleşen 2. Hudut Tugay Komutanlığı personelinden bir uzman çavuş, saat 04.00 sıralarında el yapımı patlayıcının patlamasıyla şehit oldu. Parça tesiri ile 2 personelin yaralandığı bölgede operasyon devam ediyor.