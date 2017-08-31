Hakkari'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.
Muhabir: Cemil Murat Budak
Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ANKARA (AA) - Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.
Muhabir: Cemil Murat Budak