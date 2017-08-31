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Hakkari'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 17:36
Hakkari'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, "Piro Amed" kod adlı Abdullah Sönmez ile beraberindeki "Mordem", "Zagros" ve "Cemal" kod adlı teröristlerin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Sönmez'in özel harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edildiği saldırının ve Hakkari Çukurca yolunda askeri konvoya yönelik, 2 askerin şehit edildiği terör eyleminin faali olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Muhabir: Cemil Murat Budak

Anahtar Kelimeler:
4 Terörist Etkisiz Hale Getirildiİçişleri BakanlığıTürkiye
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