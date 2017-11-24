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Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması

Hakkari il merkezi ile 3 ilçesindeki 31 bölge, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması

Hakkari il merkezi ile 3 ilçesindeki 31 bölge, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

24 Kasım 2017 Cuma 19:51
Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı bölgeler, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında faaliyet gösteren terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlarda yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Eylemler sonucunda vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır.
Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin, 24 Kasım saat 00.01'den 09 Aralık saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Hakkari Valiliği internet adresinden ulaşılabilecek.

Muhabir: Sayim Harmancı

Anahtar Kelimeler:
Hakkariözel Güvenlik BölgesiPKKTerör örgütüTürkiye
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