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Hakkari'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Hakkari Yüksekova Kaymakamlığı ve 3. Piyade Tümen Komutanlığınca, 2 bin 744 rakımlı 'Afrin Kahramanları Tepesi'ne yürüyüş düzenlendi.

Hakkari'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Hakkari Yüksekova Kaymakamlığı ve 3. Piyade Tümen Komutanlığınca, 2 bin 744 rakımlı 'Afrin Kahramanları Tepesi'ne yürüyüş düzenlendi.

25 Mart 2018 Pazar 20:10
Hakkari'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Yüksekova yürüyor" projesi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

3. Piyade Tümen Komutanlığı yakınında bir araya gelen aralarında 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ile Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan'ın da bulunduğu vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla "Afrin Kahramanları Tepesi" olarak adlandırılan 2 bin 744 rakımlı tepeye doğru yürüdü.

Yaklaşık 10 kilometrelik mesafeyi yürüyerek zirveye ulaşan vatandaşlar, "Afrin Kahramanlarına Yüksekova'dan Selamlar" yazılı pankart açarak Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.

3. Piyade Tümen Komutanlığı, yürüyüşe katılan vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulundu.

Yüksekova Kaymakamlığı ve 3. Piyade Tümen Komutanlığınca düzenlenen yürüyüşe, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Devlet Hastanesi Müdürü Haydar Arslan, asker, polis, öğretmen, öğrenci, çeşitli branşlardan sporcu ve vatandaşlar katıldı.

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