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Hakkari'deki operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yüksekova'da düzenlenen hava destekli operasyonda tespit edilen sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'deki operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yüksekova'da düzenlenen hava destekli operasyonda tespit edilen sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

15 Eylül 2017 Cuma 19:29
Hakkari'deki operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda tespit edilen sığınak ve mağaralarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Yüksekova'da hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen 5 mağara ve bir sığınakta, bir havan ile 5 mühimmatı, bin 650 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bin 550 biksi makineli tüfek fişeği, 69 el bombası, 23 roketatar mühimmatı, 21 tüp, 600 kilogram gıda maddesi, 400 litre mazot ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5, Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve Hakkari'de üçer olmak üzere 11 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Anahtar Kelimeler:
HakkariHava Destekli OperasyonTSKTürkiyeYüksekova
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