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Halifax'tan Genelkurmay Başkanı Akar’a fotoğraf özrü

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın konuşmasını darbeden sonra çekilmiş fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesaplarından duyurduğundan dolayı Orgeneral Akar'dan özür diledi.

Halifax'tan Genelkurmay Başkanı Akar’a fotoğraf özrü

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın konuşmasını darbeden sonra çekilmiş fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesaplarından duyurduğundan dolayı Orgeneral Akar'dan özür diledi.

21 Kasım 2017 Salı 22:08
Halifax'tan Genelkurmay Başkanı Akar’a fotoğraf özrü

Halifax'tan Genelkurmay Başkanı Akar’a fotoğraf özrü

WASHINGTON (AA) - Kanada merkezli Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın konuşmasını 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra çekilmiş, boğazında yara izi yer alan fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesaplarından duyurduğundan dolayı özür diledi.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, “Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’i Halifax’ta ağırlamaktan gurur duyduk. Orgeneral Akar’ı tanıtmak için internet üzerinden kullandığımız fotoğrafın neden olduğu yanlış anlaşılma ve rahatsızlıktan dolayı üzgünüz.” ifadelerine yer verildi.

Orgeneral Akar, Bakan Çelik ile Foruma katılmış ve Forumda cumatesi günü konuşma yapmıştı.

Forum Akar’ın konuşmasının duyurusunu 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin hemen ardından çekilmiş boğazında yara izi bulunan fotoğrafı ile sosyal medya hesabından yapmıştı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kanada'da yapılan 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılıp konuşma yaptı. Akar'ın konuşması öncesinde forumun Twitter hesabında paylaşılan bir fotoğraf ise tepki çekmişti.

Forumun onaylı Twitter hesabı, Akar'ın boğazında kemer izi olan fotoğrafını kullanmasına sosyal medya üzerinden vatandaşlar da tepki göstererek olayı protesto etmişti.

15 Temmuz'da darbecilerin derdest ettiği Akar'ın kurtarıldıktan sonraki görüntülerinde boğazındaki izler dikkat çekmişti.

Son Güncelleme: 21.11.2017 19:17
Anahtar Kelimeler:
HalifaxOrgeneral Akar
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