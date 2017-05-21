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21 Mayıs 2017 Pazar 10:26

Halime nine, 87 yaşında uçmayı öğrendi

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yöresel kıyafetiyle yamaç paraşütü yapan 87 yaşındaki Halime Akcan'ın gökyüzünde çekilen görüntüleri, sosyal medyada yarım milyon kişi tarafından izlendi.

Halime nine, 87 yaşında uçmayı öğrendi
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Halime nine, 87 yaşında uçmayı öğrendi

Halime Nine, tam 87 yaşında, yolda güçlükle yürüyor ama olsun, en büyük hayali paraşütle uçmaktı, şimdi onu gerçekleştiriyor.
Denizli'de yaşayan işçi emeklisi Halime Akcan, geçen yıl mayıs ayında Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'nde yamaç paraşütü pilotluğu yapan  torunu 43 yaşındaki Günay Tutgun'u ziyarete geldi. Bu arada Halime Akcan torununa, yamaç paraşütüyle uçmak istediğini söyledi.



Yürümekte güçlük çeken büyükkannesinin bu isteğine başta karşı çıkan Tutgun, günlerce devam eden ısrarı üzerine dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi 1965 rakımlı Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkardı. Akcan ve Tutgun yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı.

YÖRESEL KIYAFETLERİYLE İLGİ GÖRDÜ

Yöresel kıyafetleriyle Ölüdeniz semalarında süzülen Akcan'ın paraşüt kamerasına yansıyan görüntüleri, torunu Günay Tutgun tarafından 15 gün önce sosyal medya hesaplarından tekrar yayınlandı. Kısa sürede 500 bin izlenme rakamına ulaşan görüntüler, yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Kullanıcıların geneli Akcan'ın görüntülerini 'Helal olsun' diyerek yorumlandı.

'UÇMAYI NİNEMDEM ÖĞRENDİM'

Görüntülerde sakin tavırlarıyla dikkat çeken Halime Akcan, bir süre paraşütün kontrolünü de eline alıyor. Akcan'ın 1500 metre yükseklikte yaptığı manevralar sırasında Tutgun'un "Ninem çok iyi pilottur. Uçmayı da ninemden öğrendim" sözleri tebessüm yaratıyor. Akcan uçuşu sırasında, Denizli'deki yakınlarına bol bol selam gönderiyor.

'YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYOR'

Görüntülerin ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten yamaç paraşütü pilotu Günay Tutgun, anneannesinin şu anda Denizli'nin merkez Kayıhan Mahallesi'ndeki evine döndüğünü söyledi. Akcan'ın yamaç paraşütüyle uçma isteğini yürüme güçlüğü çektiği için başta kabul etmediğini anlatan Tutgun, "Asa yardımıyla yürüdüğü için, 'Kalkış sırasında yürüyemez, koşamaz' diye başta tedirgin oldum. Sonunda ısrarına dayanamadım ve güzel bir havada, rüzgarın da yardımıyla, hiç yürütmeden kalkışımızı yaptık" dedi.
Anneannesinin günlük kıyafetleriyle uçtuğunu aktaran Tutgun, "Dedem yıllar önce vefat etti. Biz de uçuş sırasında Denizli'deki akrabalarımıza bol bol selam gönderdik. Bir süre paraşütün kontrolünü anneanneme verdim. Gökyüzünde onunla güzel bir sohbet şansı yakalamış oldum" diye konuştu.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN YAŞI YOK

Yamaç paraşütüyle uçmanın yaşı olmadığını kaydeden Günay Tutgun, "Uçurduğum en yaşlı yolcu 93 yaşındaydı. 101 yaşında yolcu uçuran arkadaşım oldu. Yani 3'ten 103 yaşına kadar herkes yamaç paraşütüyle uçabilir. Son derece güvenli ve keyifli bir spordur. Herkesi Ölüdeniz'e yamaç paraşütüyle uçmaya davet ediyorum" dedi.


 
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