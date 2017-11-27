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Halk kütüphanelerinde 'e-kitap' dönemi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin 81 ili ve 19 ilçesinde bulunan 100 halk kütüphanesi üzerinden okuyuculara 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verecek "e-kitap" uygulaması başlatıldı.

Halk kütüphanelerinde 'e-kitap' dönemi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin 81 ili ve 19 ilçesinde bulunan 100 halk kütüphanesi üzerinden okuyuculara 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verecek "e-kitap" uygulaması başlatıldı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:37
Halk kütüphanelerinde 'e-kitap' dönemi

ANKARA (AA) - Burcu Çalık - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin 81 ili ve 19 ilçesinde bulunan toplam 100 halk kütüphanesi üzerinden okuyuculara 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verecek "e-kitap" uygulaması hayata geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü öncülüğünde kitapseverlerin binlerce kitaba bir tıkla erişebilmesini sağlayan ve dünyada da hızla yayılan "e-kitap" uygulaması için önemli bir adım atıldı.

Kasım ayı itibarıyla pilot uygulama olarak başlatılan proje kapsamında, 81 il halk ve 19 ilçe halk kütüphanesinde okuyuculara "e-kitap" hizmeti verilmeye başlandı.

Kütüphanelerde halen kullanılan "Koha Kütüphane Otomasyon Sistemi" ile entegre çalışan e-kitap uygulamasıyla okuyucular, zaman ve mekandan bağımsız, 28 temel konu başlığında 17 binden fazla e-kitaba 7 gün 24 saat herhangi bir ücret ödemeden erişebiliyor.

Halk kütüphanelerine üye olmak gerekiyor

Söz konusu pilot uygulamadan Türkiye genelindeki 100 halk kütüphanesine kayıtlı üyeler faydalanabiliyor. Halk kütüphanelerinin toplam üye sayısının yüzde 80'ine karşılık gelen bu üyeler, "http://koha.ekutuphane.gov.tr/" adresinden Türkçe e-kitaplara erişebiliyor.

E-kitap hizmetinden faydalanmak isteyen kütüphane üyelerinin, kütüphaneye kayıt oldukları esnada bir kullanıcı adı ve şifre edinmesi gerekiyor.

Bakanlık, e-kitap hizmetini pilot uygulamanın ardından diğer kütüphanelerde de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Daha sonra da e-kitapların "e-devlet" sistemiyle de entegre edilmesi ve buradan da erişime açılması planlanıyor.


Anahtar Kelimeler:
E-kitapHalk KütüphaneleriKÜLTÜR Ve Turizm BakanlığıKütüphaneler Ve Yayımlar Genel MüdürlüğüTürkiye
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