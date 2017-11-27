Halk kütüphanelerinde 'e-kitap' dönemi

ANKARA (AA) - Burcu Çalık - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin 81 ili ve 19 ilçesinde bulunan toplam 100 halk kütüphanesi üzerinden okuyuculara 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verecek "e-kitap" uygulaması hayata geçirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü öncülüğünde kitapseverlerin binlerce kitaba bir tıkla erişebilmesini sağlayan ve dünyada da hızla yayılan "e-kitap" uygulaması için önemli bir adım atıldı.
Kasım ayı itibarıyla pilot uygulama olarak başlatılan proje kapsamında, 81 il halk ve 19 ilçe halk kütüphanesinde okuyuculara "e-kitap" hizmeti verilmeye başlandı.
Söz konusu pilot uygulamadan Türkiye genelindeki 100 halk kütüphanesine kayıtlı üyeler faydalanabiliyor. Halk kütüphanelerinin toplam üye sayısının yüzde 80'ine karşılık gelen bu üyeler, "http://koha.ekutuphane.gov.tr/" adresinden Türkçe e-kitaplara erişebiliyor.
E-kitap hizmetinden faydalanmak isteyen kütüphane üyelerinin, kütüphaneye kayıt oldukları esnada bir kullanıcı adı ve şifre edinmesi gerekiyor.
Bakanlık, e-kitap hizmetini pilot uygulamanın ardından diğer kütüphanelerde de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Daha sonra da e-kitapların "e-devlet" sistemiyle de entegre edilmesi ve buradan da erişime açılması planlanıyor.